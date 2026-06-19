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瑞士踢波赫悶了70分鐘！20歲小將曼贊比梅開二度

▲瑞士換上20歲日內瓦小將曼贊比（Johan Manzambi）後，賽場開始風雲變色，曼贊比也在該場賽事梅開二度。（圖/達志影像/美聯社）

世界盃首次記錄「20分鐘刷5球」太誇張！球迷天堂掉到地獄

然而該場比賽在70分鐘比賽後暴風進球，也寫下世界盃史上的首見紀錄。

▲瑞士、波赫在最後20分鐘瘋狂進五球，讓不少下注小分、正確比數3:0、3:1的球迷感到非常傻眼。（圖/讀者提供）

2026世界盃小組賽第二輪正式開踢，從第二輪開始幾乎就已經有國家會開始搶晉級32強的名額，然而在台灣時間凌晨三點開踢的瑞士、波赫賽事，整場過程悶了整整70分鐘，在最後的20分鐘內竟然一口氣刷進5顆球，寫下世界盃史上首見紀錄，由於當時進球節奏太快，運彩賠率上上下下，一下開盤又鎖盤，整個大錯亂，許多球迷從天堂一下就掉到地獄，超誇張劇本讓運彩群組大崩潰。瑞士上周以1：1踢和卡達，表現不如外界預期，今天台灣時間凌晨三點出戰「波赫」，開局雖然佔有優勢，但卻遲遲沒辦法進球，比賽一直雙方互守直到70分鐘雙方都還是0：0局面，直到關鍵轉折第71分鐘，瑞士換上20歲日內瓦小將曼贊比（Johan Manzambi）。曼贊比僅花3分鐘的時間，在第74分鐘波赫試圖頭球解圍，梅米奇（Amar Memic）的頂球未能遠離危險區，曼贊比看準落點凌空抽射破網，攻下個人生涯世界盃首顆進球，也終於打破這場比賽僵局。結果壓力給到波赫方，在第80分鐘穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）因危險鏟球被紅牌罰下，球隊只剩10人應戰。接著瑞士開始進行猛攻，第84分鐘由巴爾加斯（Rubén Vargas）攻入第2球；第90分鐘巴爾加斯再送出助攻，曼贊比完成梅開二度，比數已經擴大到3：0；沒想到在傷停補時階段到第4分鐘，梅米奇也踢進一球扳回一城，但瑞士隊長（Granit Xhaka）比賽尾聲又主罰12碼球踢進，最終比賽以4：1結束。《NOWNEWS》記者當時也開著運彩盤查看，因為進球數速度實在太快，運彩盤場中投注賠率上上下下，一下鎖盤一下又開盤，選項也一直不斷更換，相當錯亂，真的是非常少見的情況。而在運彩的群組更是哀嚎一片，原本1:0、2:0、3:0、3:1都因為有人買對正確比數而開心，還有人慶幸「3:0、3:1」都包起來了，結果沒想到最後瑞士又罰球踢進一顆變成4:1，讓許多球迷表示：