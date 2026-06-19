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東南亞國協（ASEAN，簡稱東協）17日至18日在俄羅斯喀山市（Kazan）舉行東協-俄羅斯紀念峰會，由東協輪值主席、菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）共同主持，多個東南亞國家都有與會。時值烏克蘭18日出動數十架長程無人機襲擊莫斯科，俄烏戰事再度升溫，新加坡總理黃循財在與普丁會面時強調，星國針對烏克蘭問題並沒有選邊站，而是基於一貫堅持所有國家主權、領土完整的原則。根據星媒《聯合早報》報導，2022年初俄烏戰爭爆發後，新加坡便宣布對俄羅斯實施制裁，主要針對俄羅斯軍事、科技和金融活動，至今仍未解除。黃循財在峰會結束後於官方臉書發文，強調星國在烏克蘭問題的立場上，並非選邊站，而是因為相信所有國家的主權、領土完整都必須受到尊重，星國支持國際法和《聯合國憲章》，推動公平、持續且長久和平的努力。黃循財表示，即使沒有所有議題都達成一致看法，但新加坡仍珍惜與俄羅斯的長期關係，將繼續尋找機會，在共同利益領域展開合作。而根據克里姆林宮發布的消息，普丁認為，俄羅斯與新加坡之間，經濟領域仍有巨大潛力尚未發揮，部分原因就是星國採取的限制措施。不過，2國商業對話管道仍然開放，今年4月在新加坡還舉行的了最新一輪俄新商業對話。普丁指出，這次會面提供良好機會，讓2國能針對雙邊關係現狀、未來發展深入交流，俄羅斯歡迎新加坡代表團參加第29屆聖彼得堡國際經濟論壇，也期待新加坡代表出席俄羅斯主辦的其他多邊活動，包括即將在海參崴舉行的東方經濟論壇。