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▲朴敘允（左）說朴智妍（右）的角色最讓她生氣。（圖／翻攝自YouTube Netflix Korea）

韓劇《鐵拳教育》爆紅，主演群也接受平台訪問，回答觀眾的Q&A，其中在第五集飾演恐龍家長「宇振媽媽」的朴智妍透露，其實一開始收到的劇本是第三集鄭善英老師的角色，後來導演經過深思熟慮，才把第五集的劇本給她，讓一旁飾演網紅女學生韓芮梨的朴敘允笑說，「差點被她打手心了。」朴智妍透露，一開始導演給她的是第三集的劇本，是經過一番深思熟慮後，才將第五集的劇本給她，問她對宇振媽媽這個角色是否感興趣，朴智妍看了一下，覺得跟自己過去演過的角色有很大的差異，決定挑戰看看。一旁朴敘允聽完笑說，「好險！差點被她打手心了。」有趣的是，朴智妍曾在《精神病房也會迎來清晨》中飾演護理師，還有觀眾入戲太深，問她在精神病房工作壓力有多大，才會去學校找老師麻煩，朴智妍也因此被這樣的留言逗樂，覺得觀眾想像力太豐富。為了詮釋宇振媽，朴智妍常常去小學附近的咖啡廳，觀察那些家長，還把頭髮剪短。至於10集中，哪一位反派最讓人生氣？朴智妍說是觸法少年「閔智雄」，一旁的朴敘允一邊思考，一邊看向朴智妍，不好意思地伸出手，「妳...」，最後說，「我很喜歡妳的表演啦！」兩人笑成一團。