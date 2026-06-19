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▲BTF青樹基金會公開李昇規捐錢幫助弱勢的善舉。（圖／IG@btf_bluetree）

Netflix校園話題劇《鐵拳教育》掀起全球熱議，劇中飾演第一位反派學生「劉俊亨」的26歲演員李昇規也因此受到矚目。他在劇中仗著議員父親撐腰霸凌同學、逼得受害者走上絕路，惡劣行徑讓觀眾恨得牙癢癢，沒想到戲外的他卻非常溫暖，近日更低調捐款給協助校園霸凌受害學生的公益團體，坦言拍完《鐵拳教育》後，讓他重新正視校園霸凌帶來的真實傷害，「我不會忘記透過演戲所看見的現實傷痛，即使作品結束了，我也會一直記得」。李昇規在《鐵拳教育》第一個故事「大韓高中篇」飾演劉俊亨，是下屆總統熱門候選人柳光弼（宋英奎 飾）的兒子，他仗著父親政治光環作威作福，不只校長、老師不敢違抗，就連同學也成為他霸凌的對象，即使把朴大錫（鄭秀賢 飾）逼到跳樓身亡，校方仍選擇噤聲，直到金武烈飾演的羅華振介入，才讓他和背後的特權父親受到教訓。雖然戲裡讓人恨得牙癢癢，但私下的李昇規卻很溫暖，近日向BTF青樹基金會捐款，支持校園霸凌預防教育及受害學生援助工作。他表示，自己在《鐵拳教育》中飾演校園霸凌加害者後，深刻思考這項社會問題，因此抱著「雖然只是小小的一份心意，但如果能幫助到某些人就好了」的想法決定捐款。捐款儀式結束後，他也參觀校園霸凌受害青少年日間照護機構，親自了解第一線工作，並表示：「我不會忘記透過演戲所看見的現實傷痛，即使作品結束了，我也會一直記得。」BTF青樹基金會是由因校園霸凌失去孩子的理事長金鍾基創立，是韓國具代表性的校園霸凌預防非營利公益法人，長期推動校園霸凌預防教育，並為受害學生及家屬提供支援。李昇規經紀公司也表示，得知演員的想法後，認為這是非常有意義的決定，希望這份善意能傳遞給更多人，因此決定一同公開消息。《鐵拳教育》講述教權保護局站在受害者立場，以強硬手段整頓失控校園問題，而第一集「大韓高中篇」也取材自韓國真實事件。前檢察官、曾任國家調查本部長的鄭淳信之子，過去遭揭發在高中時期霸凌同學近一年的，導致受害者出現嚴重心理創傷及自殺傾向，但身為律師的鄭淳信卻利用法律資源拖延兒子強制轉學的處分，引發全國公憤，最後被迫辭職，讓政商特權與校園霸凌問題再次浮上檯面。