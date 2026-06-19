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中國持續侵擾台灣主權海域，從違法越界捕魚的無名中國漁船，到科研船「向陽紅22」侵入宜蘭限制海域，引起海委會主委管碧玲不滿，今（19）日怒批，「中華民國台灣的海巡，見證了文明的台灣、粗暴的中國」。管碧玲以「端午節的見證：文明的台灣、粗暴的中國」為題在臉書發文說，從昨夜忙到今日清晨，取締越界捕魚，PP-10071艇執行中國大陸籍越界三無船漁獲海抛作業，計海抛雜魚750公斤；從今日凌晨到清晨，驅離「向陽紅22」，「蘭嶼艦」也是一夜繁忙，也是清晨，「宜蘭艦」相隔百浬，馳赴釣魚台海域，救援斷指漁工，接到人，正在返航送醫。管碧玲指出，取締越界捕魚，侵害我國漁權的是中國大陸三無船，應處灰色襲擾，騷擾我海域的是中國科研船；人道救援，絞斷2手指受難的，是中國大陸籍漁工，海巡端午節，實踐的是超越國界與敵我的文明價值，與捍衛主權、守護漁權的責任與勇氣。「現在，正在東沙嚴陣以待，因為海警船意圖進逼正直衝而來！」管碧玲說，2026端午節，中華民國台灣的海巡，見證了文明的台灣、粗暴的中國。