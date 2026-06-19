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韓國演員金秀賢去年捲入與已故女星金賽綸相關爭議後，演藝活動受到影響，演藝圈中的「88 Line」好友圈互動也因此受到外界關注。近日，韓國YouTube頻道《張氏新聞》主持人尹賢章在直播中提及此事，並點名丁海寅至今仍維持追蹤金秀賢的IG，引發網友熱烈討論，不少人大讚丁海寅「有義氣」。尹賢章16日在直播中表示，金秀賢風波爆發後，不少和他有交情的藝人的社群動向都陸續成為外界議論焦點。其中，丁海寅至今未取消追蹤金秀賢，因此受到外界關注。事實上，金秀賢、丁海寅同為1988年出生的藝人，和任時完、李洙赫等人去年初還曾一起出演G-Dragon主導的綜藝節目《Good Day》，在節目中展現自然互動，獲得不少觀眾喜愛，當時還有人敲碗希望未來能看到兩人合作。不過，在金秀賢捲入爭議後，《Good Day》製作單位刪減相關畫面，好友圈成員的社群動態也受到網友們檢視。當時有部分粉絲湧入藝人的社群平台留言，希望自家偶像要和金秀賢保持距離。像是任時完後來乾脆將Instagram追蹤名單，調整到僅剩公司相關帳號，一度引發網友各種解讀。至於丁海寅則始終維持追蹤狀態，如今金秀賢風波風向反轉，許多金秀賢的粉絲也不忘稱讚丁海寅：「是真義氣男！」