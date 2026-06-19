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蔡正元入獄兩個月！跨黨派政壇要角接連探視

探監大咖再+1！盧秀燕剛回國 即赴北監會見

國民黨前立委蔡正元因涉及「三中案」，遭法院判處3年6個月有期徒刑，並於今（2026）年3月27日正式發監執行。入獄至今滿兩個月，蔡正元日前透露多位政壇大咖紛紛前往探監，昨（18）日他再度於社群發文，透露台中市長盧秀燕也在百忙之中前往台北監獄探視他，讓他萬分感謝。蔡正元日前在臉書發文分享兩個月來的牢獄時光，提到除了有許多支持者送來各式各樣的美食外，更有許多政壇與媒體圈的好友在百忙之中抽空臨監探視。他特別在文中逐一列出名單表達謝意，其中不僅包含立法院長韓國瑜、前民眾黨主席柯文哲、國民黨立法院黨團總召傅崐萁等重磅人物，還有多位跨黨派的民意代表與媒體人，顯見其在政商及媒體圈的廣闊人脈。在立委與地方議員部分，國民黨方面有立委羅智強、鄭正鈐、李彥秀、呂玉玲、黃健豪、陳玉珍、王鴻薇，以及台北市議員闕枚莎、徐弘庭、王欣儀等人前往關心。民眾黨陣營也展現情誼，包含現任立法院黨團總召陳清龍、立院黨團主任陳智菡、前台中市觀旅局長林筱淇，以及台北市議員參選人許甫。此外，資深媒體人黃光芹與楊建綱董事長等人亦在探監名單之列。在眾多藍白營核心人物前往關心後，蔡正元的探監名單昨（18）日再度增加重量級政治人物。蔡正元發文指出，非常感謝台中市長盧秀燕在日理萬機的行程中，剛結束成功的國外訪問行程回台灣後，便立刻趕赴台北監獄，特別會見深陷牢獄之中的他。蔡正元對此表達由衷謝意，並對盧秀燕市長的關懷表示萬分感激。