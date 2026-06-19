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首站參訪台積電！傳將與駐美代表進行晚宴

跨黨派7立委隨行出訪 ！出發前機場發表談話

立法院長韓國瑜應美方邀請，預計將於本月21日啟程出訪美國，展開為期7天的「國會外交」訪問行程。本次出訪的首站，訪問團將前往美國亞利桑那州鳳凰城，預計參訪台積電（TSMC）當地廠區，隨後轉往華府，此行也被外界視為台美關係深化與國會交流的重要里程碑。針對詳細的行程規劃，訪問團在6月21日抵達首站亞利桑那州後，將全力聚焦於半導體供應鏈合作，實地考察台積電廠區。結束鳳凰城的行程後，韓國瑜6月23日會率團前往美國首都華府，拜會美國參眾議院政要及國會議員，6月26日直飛回台。根據《TVBS》報導指出，此行訪問團預計也將出席與駐美代表俞大㵢的關鍵晚宴，針對雙邊經貿、國防與科技交流等議題進行更深一步的意見交換，美方也傳出將以高規格接待此訪問團。為了全面傳達台灣多元的聲音，本次出訪特別組成跨黨派國會代表團，隨行名單包含朝野三黨共7位立委。國民黨團由林思銘、賴士葆、楊瓊瓔隨行；民進黨團推派陳冠廷、李柏毅、郭昱晴參加；民眾黨團則指派具有科技背景的立委洪毓祥代表出席。訪問團預計於21日當天出發，立法院長韓國瑜也將在出發當天傍晚6點整，於桃園國際機場發表登機前的公開談話，向國人說明此行的核心目標與國會外交期許。