2026年世界盃足球賽持續熱戰，NOWnews運動中心推出的世足特別企劃《蛙貴的挑戰》也持續陪伴球迷關注每場焦點賽事。神蛙「蛙貴」上一集看好卡達能夠擊敗加拿大，可惜最終未能命中賽果，目前前8戰累積4勝4敗戰績，命中率回到5成。來到第9集，蛙貴將目光鎖定C組第二輪焦點戰，由非洲勁旅摩洛哥迎戰蘇格蘭。兩隊首輪戰績截然不同，摩洛哥首戰逼和巴西展現黑馬實力，蘇格蘭則擊敗海地拿下寶貴3分，本場比賽也將直接影響小組晉級情勢，此戰蛙貴看好雙方握手言和。
神蛙這次不選勝負 答案跌破眾人眼鏡
摩洛哥將於台灣時間20日上午6點交手蘇格蘭，本場台灣運彩賽事編號1019，根據台灣運彩盤口資訊，摩洛哥獨贏賠率1.35，和局3.00，蘇格蘭勝出4.40。讓分盤部分，蘇格蘭讓1球（0:1）賠率1.85，和局（摩洛哥剛好贏1球）2.80，摩洛哥受讓1球2.50；蘇格蘭讓2球（0:2）賠率1.35，和局（摩洛哥剛好贏2球）3.40，摩洛哥受讓2球3.85。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.82、小球1.62；3.5球盤則為大球2.85、小球1.22。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對摩洛哥與蘇格蘭之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終沒有停留在代表主勝或客勝的區域，而是選擇進入象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內握手言和。
由於兩隊首輪都展現不錯競爭力，外界普遍認為本場比賽勝負難料，但蛙貴直接看好雙方平分秋色，也讓這次預測結果格外引人關注。回顧本屆世界盃開打至今，蛙貴曾成功預測墨西哥、美國、法國勝利，以及西班牙與維德角踢成和局，仍展現出令人印象深刻的「神蛙第六感」。
世界盃晉級關鍵戰 神蛙第六感再度接受考驗
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為4勝4敗，命中率維持5成。面對攸關C組晉級形勢的重要對決，蛙貴選擇相信摩洛哥與蘇格蘭將握手言和。究竟神蛙能否再次上演神準預測，重新將勝率拉回6成大關，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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摩洛哥將於台灣時間20日上午6點交手蘇格蘭，本場台灣運彩賽事編號1019，根據台灣運彩盤口資訊，摩洛哥獨贏賠率1.35，和局3.00，蘇格蘭勝出4.40。讓分盤部分，蘇格蘭讓1球（0:1）賠率1.85，和局（摩洛哥剛好贏1球）2.80，摩洛哥受讓1球2.50；蘇格蘭讓2球（0:2）賠率1.35，和局（摩洛哥剛好贏2球）3.40，摩洛哥受讓2球3.85。總進球數方面，2.5球盤開出大球1.82、小球1.62；3.5球盤則為大球2.85、小球1.22。
本集節目中，蛙貴再度進駐專屬的「兩棲足球神殿」，面對摩洛哥與蘇格蘭之戰展開預測。經過一段時間觀察後，蛙貴最終沒有停留在代表主勝或客勝的區域，而是選擇進入象徵「和局」的金蛙球門區，預測雙方將在正規90分鐘內握手言和。
由於兩隊首輪都展現不錯競爭力，外界普遍認為本場比賽勝負難料，但蛙貴直接看好雙方平分秋色，也讓這次預測結果格外引人關注。回顧本屆世界盃開打至今，蛙貴曾成功預測墨西哥、美國、法國勝利，以及西班牙與維德角踢成和局，仍展現出令人印象深刻的「神蛙第六感」。
根據《蛙貴的挑戰》遊戲規則，「兩棲足球神殿」分為左水潭區、金蛙球門區及右水潭區，分別代表客勝、和局與主勝三種賽果。蛙貴最終停留的位置，就是牠對該場比賽結果的預測答案。
目前蛙貴在本屆世界盃預測戰績為4勝4敗，命中率維持5成。面對攸關C組晉級形勢的重要對決，蛙貴選擇相信摩洛哥與蘇格蘭將握手言和。究竟神蛙能否再次上演神準預測，重新將勝率拉回6成大關，答案將在比賽結束後正式揭曉。球迷可持續鎖定NOWnews官方YouTube平台與社群頻道，一同見證蛙貴的世界盃預測之旅。
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