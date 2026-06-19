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在2026年世界盃G組首輪賽事中，阿根廷以3：0擊敗阿爾及利亞，然而比賽爭議卻未隨著哨音響起而落幕。由於對當值波蘭主裁判馬齊尼亞克（Szymon Marciniak）的多項判罰極度不滿，阿爾及利亞足協（FAF）已正式採取行動，向國際足總（FIFA）提交官方申訴，直指阿根廷球星梅西（Lionel Messi）在比賽中的危險動作理應被驅逐出場。引發爭議的焦點發生在比賽第32分鐘，當時梅西已於第17分鐘為阿根廷首開紀錄。在一次拼搶中，梅西的鞋釘重重踩在阿爾及利亞後衛曼迪（Aïssa Mandi）的小腿上。儘管這一畫面在電視轉播與社交媒體上反覆播放，且遭到各界足球專家譴責，但當值主裁馬齊尼亞克與VAR團隊均未介入。阿爾及利亞足協在提交給FIFA的申訴書中明確指出，這是一次明確的紅牌犯規。不少阿爾及利亞媒體與憤怒的球迷質疑，作為當代超級巨星，梅西似乎在賽場上受到了「特殊保護」，否則無法解釋為何這記動作能逃過任何判罰。除了梅西的踩踏爭議，阿爾及利亞足協還列舉了第二項嚴重的裁判缺失：比賽第74分鐘，阿根廷中場麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）在對抗中直接肘擊阿爾及利亞球員馬扎（Ibrahim Maza）的面部，導致其痛苦倒地。然而，令人費解的是，主裁判馬齊尼亞克當時並未中斷比賽，也未進行任何後續調查。阿爾及利亞足協認為，接連兩次的嚴重犯規均未獲得應有的制裁，直接改變了比賽的走勢，並對球隊的競技權益造成了不可彌補的傷害。這起申訴案件已在足壇引發熱烈討論。儘管稍早有專家分析FIFA本屆賽事對紅牌尺度設定得較為嚴格，將這類动作歸類為「魯莽犯規」而非「暴力行為」，但對於阿爾及利亞而言，這些解釋顯然無法平息他們的怒火。