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▲枕頭因為邏輯清晰且參與過《娛百》的選秀企劃「星狼崛起」而受到關注，目前是「凹嗚狼人殺」系列的固定班底。（圖／翻攝自Ryan 枕頭啦IG@ryan.chen.ryan）

▲日前播出的「凹嗚狼人殺」中，荳荳（右）上演「美人計」迷倒素人玩家枕頭，如今網友爆料兩人傳過緋聞。（圖／八大電視提供）

八大節目《娛樂百分百》熱門單元「凹嗚狼人殺」狼者榮耀第三季日前回歸，堪稱集結年度最強玩家陣容，有眼尖的粉絲查舊聞發現，這季的素人玩家「枕頭」（Ryan，本名陳冠睿）疑似曾經和「狼人殺女神」荳荳（何紫妍）傳過緋聞，尤其兩人還在節目中同台曖昧互動，雖然只是節目效果，但已經讓粉絲大呼：「嚇暈了！」荳荳在2012年4月揭發男友何孟遠偷吃邱鋒澤的女友采子，讓她一度情緒低落，半年後，狗仔拍到荳荳和一名戴漁夫帽和口罩的男子一起遛狗、買鹹酥雞、逛街並一同返回女方的香閨，兩人疑似交往，不過當時荳荳回應只是跟朋友聚會，與帽子男沒有一起過夜，希望大家給藝人交友空間。當年的報導指出，與荳荳一起外出的男子是一名空少，年紀比荳荳小，而最近有網友看「凹嗚狼人殺」時驚覺，素人玩家「枕頭」就是14年前和荳荳一同被週刊拍到的緋聞對象，發文表示：「枕頭和荳荳真的是前任關係嗎OMG？我還以為是開玩笑，剛剛Google了一下，真的有date過，嚇暈！」回顧11日播出「凹嗚狼人殺」中，荳荳使出「美人計」試圖迷倒枕頭，此舉當時讓發言認真的艾莉兒當場作勢對男方開炮：「荳荳只是一直用撒嬌語氣對你說話，你聽得進去，而我認真的發言你卻聽不下去？我不懂，你要輸在女人嗎？」小賴也跟著幫腔：「這種女人你也信？！」讓夾在中間的枕頭陷入兩難，如今網友挖出荳荳和枕頭傳過緋聞，讓節目增添些許八卦色彩。