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▲科內目前已在現場完成腿部固定，並被送往溫哥華當地醫院接受進一步檢查。（圖／美聯社／達志影像）

▲科內隨後在醫護人員協助下被擔架抬出場，雖然他全程保持清醒，並向球迷比出大拇指表示回應，但其腿部疑似嚴重的骨折變形畫面，已透過轉播傳遍全球。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃加拿大以6：0狂勝卡達的歷史性一戰中，加拿大中場新星科內（Ismaël Koné）遭遇毀滅性的重傷。據知名足球記者羅馬諾（Fabrizio Romano）最新消息指出，科內被診斷為腓骨與脛骨骨折，預計將缺陣4至5個月，意味著他的世界盃之旅已提前宣告結束。這起恐怖的犯規發生在比賽第 52 分鐘，卡達球員馬迪博（Assim Madibo）在一次魯莽的遲到鏟球中重創科內。當時加拿大隊正處於猛烈攻勢，突如其來的慘劇令場上所有球員當場驚呆。加拿大隊總教練馬希（Jesse Marsch）在賽後受訪時語氣憤怒且沉痛，他直言：「這真的太可怕了，我甚至在場邊都能清晰聽到骨頭碎裂的聲音。」對於卡達教練團在犯規後還試圖爭辯馬迪博不應被罰下的舉動，馬希斥責為「怪異的行為（strange behavior）」，並表示自己不願浪費一秒鐘去談論那種不合常理的抗議。雖然事發當下兩隊板凳席爆發了嚴重的肢體推擠，甚至連兩隊主帥馬希與羅培特吉（Julen Lopetegui）也在場邊發生激烈口角，但犯規者馬迪博在賽後展現了風度。馬希透露：「該名球員賽後親自來到更衣室向科內致歉，球隊已接受他的歉意。」儘管馬希認為馬迪博並非蓄意要致人於重傷，但這場意外仍為這場大勝蒙上了沉重陰影。科內目前已在母親蘇珊（Suzanne）的陪伴下住院，並準備接受緊急手術。作為球隊的中場支柱，他的缺陣對後續賽事造成巨大打擊，但加拿大隊在該場比賽展現出的團結令外界印象深刻。替補上場的薩里巴（Nathan Saliba）在隨後進球時，特地舉起科內的球衣向這位戰友致敬，讓現場五萬多名球迷動容。儘管遭逢折將危機，加拿大最終仍以6：0寫下參賽史上的最大勝利，累積兩場小組賽後手握4分積分，晉級32強淘汰賽的機會濃厚。總教練馬希強調，球隊會帶著科內的鬥志繼續前進。目前加拿大已將目標鎖定在6月24日對陣瑞士的關鍵一役，力求穩固小組晉級資格，同時也希望球員能儘快從這場怵目驚心的意外中恢復心理狀態。