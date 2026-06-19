議長也號召議員們一起「划船應援」為國家隊加油。實際上，挪威國會在古諾斯語

取名為「Stortinget」，原意就是維京時代各部落首領從各地划船齊聚的「大型會議」，因此這個手勢背後，本身與挪威國會也有深厚的文化連結。

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正式名稱為「Viking Row（維京式划船應援）」，這是為了應援國家隊睽違28年回到世界盃決賽圈，在看台與街頭上展現的獨特且震撼的加油方式。

挪威球迷不僅在球場內划，甚至攻佔波士頓等地的地鐵站、火車站，集體坐在手扶梯上跟著上升的節奏瘋狂做划船動作，把手扶梯直接變成「維京戰船」。

在古諾斯語中，挪威國會的名字「Stortinget」，原意就是「大型集會」，國會議員這次的集體划船應援，可以說是將歷史、文化與現代足球徹底結合的完美體現。

2026年美加墨世界盃挪威首戰4：1打爆伊拉克，現場身穿全紅球衣的挪威球迷，整齊劃一的「維京划船手勢」搭配「ROW！ROW！」口號，畫面相當震撼，賽後徹底在社交平台爆紅。稍早挪威國會會議上，在2026年美加墨世界盃上爆紅的「挪威划船手勢」，這個動作是在模擬古代北歐維京人集體出海、乘風破浪的划槳場景：球迷們會整齊地配合鼓手的節奏、雙手同時向前伸直隨後奮力向後拉，模仿「拉槳划船」的動作，所有人還會配合喊出口號「Ro！（划！）」。場邊震撼的應援畫面在社交平台爆紅後，這個手勢的熱潮甚至延燒回挪威國內，就連挪威國會議員們也集體在議會中錄製「划船應援」的影片來力挺國家隊。在台灣時間19日國會院會上，會議進行到一半，挪威國會議長加拉哈尼（Masud Gharahkhani）突然主動提議，為了替遠在美國征戰世界盃的挪威國家隊加油，號召議員們一起來「划船」。結果現場不分黨派的議員們立刻響應，整間辦公室的政要、議員全部坐在各自的議席上，神情認真、動作整齊劃一地瘋狂擺動雙臂做「維京划船」，最後全場一起歡呼，這段官方影片被放上挪威國會官方IG帳號後，立刻引發全球幾百萬次瀏覽，ESPN、路透社等國際媒體也紛紛報導。而實際上，這個手勢與挪威國會本身也有文化連結，