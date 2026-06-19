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幽浮現蹤？

誤認為「幽浮」的油槽蓋

無人機襲擊加劇俄羅斯能源基礎設施的壓力

俄烏戰爭持續延燒，烏克蘭近日再度對俄羅斯首都莫斯科發動大規模無人機攻擊，造成當地主要煉油廠起火，還意外在網路上引發了「神祕幽浮（UFO）」相關熱議。一段拍攝於爆炸現場的影片顯示，一個疑似飛碟的不明物體從火光與濃煙中高速升空，引發部分網友猜測莫斯科上空出現了不明飛行物。根據《TimesNow》報導，事件發生在莫斯科東南部卡波特尼亞（Kapotnya）地區的主要煉油廠。該設施本週內已第二度遭到烏克蘭無人機攻擊，導致廠區再度發生火災，營運也受到進一步衝擊。社群媒體流傳的影片顯示，在爆炸發生後不久，一個大型圓盤狀物體突然從煉油廠上方升空，隨後消失在濃煙與夜色之中。由於其外型與飛行軌跡相當特殊，迅速引發網友討論，甚至有人猜測是幽浮現身戰區上空。不過經過影像分析後，多名工業安全專家指出，畫面中的物體極可能是大型儲油槽的浮頂（floating roof）或金屬頂蓋，根本不是幽浮。專家表示，煉油廠與油庫的大型儲油槽通常會安裝浮動式屋頂或厚重金屬蓋板，用以調節內部壓力並減少油氣揮發。當儲槽內部發生劇烈爆炸時，這些結構可能被強大衝擊力掀飛，甚至噴射至數百公尺高空。類似情況過去在世界各地的煉油廠事故及油庫爆炸事件中均曾出現。分析指出，影片中物體出現的位置、體積以及飛行方式，都與遭爆炸拋飛的儲槽設施相符，因此較可能是受損基礎設施的一部分，而非飛行器或其他不明飛行現象。此次事件發生之際，烏克蘭正持續加大對俄羅斯能源設施的遠程打擊力度。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，俄軍防空系統當天攔截大批來襲無人機，但仍有部分突破防線擊中煉油廠。俄方同時表示，首都周邊部分道路封閉，住宅區與商業設施也出現損壞情況。有網友挖出影片，稱該煉油廠遭炸很可能不是烏克蘭的無人機所為，而是俄羅斯出動防空系統攔截時「打歪」，炸到了自家的煉油廠。但據悉，該煉油廠稍早已因本週稍早的無人機襲擊而暫停運作。不過此次煉油廠再度受創，可能進一步影響俄羅斯燃料供應。俄羅斯官方宣稱，防空系統在全國多地一夜之間擊落數百架烏克蘭無人機，但相關數據尚無法獨立查證。與此同時，俄烏雙方持續互相發動跨境無人機與飛彈攻擊，並分別通報人員傷亡及基礎設施受損。分析認為，這場持續超過4年的戰爭正逐漸朝向遠程打擊與能源基礎設施攻防發展。不過，相較於煉油廠遭襲所帶來的能源供應疑慮，這起事件最引人關注的插曲，或許是那段一度被誤認為「UFO現身莫斯科」的影片。隨著專家研判結果出爐，這場網路上的外星人猜測熱潮，似乎也已找到較為合理的答案——飛上天空的並非飛碟，而是一塊「飛天油槽蓋」。