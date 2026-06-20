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▲2026年世界盃，巴西的當家球星內馬爾（Neymar）因右小腿傷勢，小組賽連續2場未能出賽，現任總統盧拉（Lula da Silva）火力全開，暗酸內馬爾是「遠距居家辦公」的國腳。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，「森巴軍團」巴西的當家球星內馬爾（Neymar）因右小腿傷勢，小組賽連續2場未能出賽。而他的健康狀況，也成為巴西國內的「國家大事」，現任總統盧拉（Lula da Silva）近期便火力全開，暗酸因傷無法上場的內馬爾是「世界首位遠距居家辦公」的國腳。而盧拉之所以大動作開嗆，外界普遍認為，是在對內馬爾過去大選時公開力挺其政敵波索納洛（Jair Bolsonaro）的行為，進行一場體壇延伸的政治反擊。據《阿斯報》報導，內馬爾的身體健康狀況現在已經升級成了「國家大事」，而這句話一點也不誇張，巴西現任總統盧拉日前便火力全開，用充滿諷刺的言論公開質疑內馬爾的入選。內馬爾雖然在本週初就重新回到了「森巴軍團」的訓練中，但依舊被排除在首戰海地的名單。「現在巴西最好的球員是誰？內馬爾？他甚至連球都沒在打！簡直是世界上第一個『遠距居家辦公』的國家隊球員。」盧拉日前出席一場活動時如此說道。隨後他更揶揄，「我昨天在網路上看到有人開玩笑說，內馬爾是個在遠距上班的球員。也許哪一天，我們得用AI去組一支由11個球王比利（Pele）組成的國家隊吧。」巴西現任總統這番毫不留情的重話，背景源於內馬爾在過去大選期間，對盧拉競選陣營的多次冷落與對立。內馬爾在上一屆巴西總統大選中，是盧拉的政敵、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的公開支持者與堅實盟友。當時為了幫助波索納洛連任而做出的各種政治力挺舉動，讓如今掌權的巴西政府相當不滿。自那之後，巴西政壇便有接連不斷的政治人物，公開對這位內馬爾開砲。與此同時，內馬爾本人目前正身處在巴西隊訓練基地，全力進行最後的傷勢復原。內馬爾預計也將缺席接下來對陣蘇格蘭的比賽，球隊希望爭取更多時間，好讓他在接下來關鍵的淘汰賽階段能以百分之百的完美狀態復出。巴西隊總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）對內馬爾充滿信心，而球員本人也深信自己能在關鍵時刻滿血回歸。