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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）D組第2輪賽事今（20）日開踢，地主美國靠著對手在第11分鐘的烏龍球，以及第43分鐘弗里曼（Alex Freeman）的關鍵補射，終場以2：0擊退澳洲。這是美國繼1930年首屆世界盃後，相隔96年隊史第2度以2連勝姿態開局，不僅確定提前晉級32強淘汰賽，接下來的土耳其與巴拉圭之戰，只要土耳其「踢平或輸球」，美國更能直接鎖定分組龍頭。開賽美國隊就搶占先機，第11分鐘，前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）在左路帶球突破撕裂防線，隨後他將球傳向中路，球不慎擊中澳洲後衛布格斯（Cameron Burgess）導致烏龍球入網，為美國首開紀錄，取得1：0領先。隨後美國持續發動攻勢，在上半場即將結束前的第43分鐘，把握右路自由球機會，弗里曼在亂軍中將球補進、攻入第2球。雖然邊線裁判第一時間舉旗示意越位，但經過VAR檢視後判定進球有效。帶著2：0的優勢進入下半場，面對澳洲的強烈反撲，美國防線守起來雖然辛苦，但最終仍成功力保不失，以2：0拿下勝利，寫下自1930年首屆世界盃以來，隊史第2次以2連勝姿態開局。攤開數據，美國控球率高達63%，射門數10次更是澳洲的2倍之多，唯一美中不足的是，10次射門僅2次射正，2顆進球分別是烏龍球與補射。身為地主國，此役的勝利對美國至關重要。目前美國已進帳6分積分，確定闖進32強淘汰賽。而與美國同組的巴拉圭與土耳其之戰，將於台灣時間上午11點開踢，只要土耳其最終踢平或輸球，美國就將提前鎖定小組賽D組首位，以最佳姿態挺進淘汰賽。