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▲若美國隊順利拿下分組第一，他們在淘汰賽初期的對手預計將是波士尼亞、紐西蘭或捷克等非傳統強權。這條「超夢幻晉級路線」讓美國隊極有希望重返自1930年以來的首個世界盃四強。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃，身為主辦國之一的美國男足正掀起一股勢不可擋的足球狂熱！在阿根廷籍名帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的領軍下，美國隊在小組賽接連擊退巴拉圭與澳洲，創下自1930年以來首度在世界盃舞台拿下「二連勝」的歷史壯舉。更讓地主球迷振奮的是，若美國隊能順利以分組第一之姿晉級，他們在淘汰賽的潛在路線將避開多支傳統豪門，極有機會一路殺進四強，締造近百年來的最佳成績。過去，美國男足在面對世界盃賽事時，往往會採取較為保守、被動防守反擊的陣型。然而，前熱刺、切爾西主帥波切蒂諾接掌兵符後，徹底改變了球隊的DNA。他解開了球員身上的戰術枷鎖，賦予他們在場上自由發揮與主導球權的自信。在首戰以4比1血洗巴拉圭定下強勢基調後，週五晚間美國隊再度以2比0力退澳洲。陣中主力如巴洛貢（Folarin Balogun）、蒂爾曼（Malik Tillman）與德斯特（Sergino Dest）表現極為亮眼，展現出不遜於歐洲列強的華麗球風。美國隊目前只需在最後一場小組賽中逼平土耳其，就能無懸念地以分組第一名之姿挺進32強。隨著賽程推進，外界開始檢視美國隊晉級後的潛在對手，這條看似「門戶大開」的路線，讓球隊與球迷的自信心飆升到了最高點。根據英國廣播公司（BBC）的淘汰賽即時路徑預測，若美國以分組第一晉級，他們在將迎戰目前世界排名僅64名的波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）。以美國隊近期的火熱狀態，過關機率極高。順利挺進後，潛在對手將是紐西蘭或捷克。從紙面實力來看，這兩支球隊皆非無法逾越的高牆，美國隊擁有極大的優勢繼續挺進。而在關鍵的，美國預計會碰上最大的挑戰——兩屆世界盃冠軍烏拉圭（除非迦納、奧地利或民主剛果能提前爆冷淘汰烏拉圭）。若能一舉闖過烏拉圭這關，美國男足將自1930年首屆世界盃（當年奪得季軍）後，睽違近一世紀再度踏上世界盃四強的舞台！儘管在四強戰中，等待他們的將會是巴西、德國、荷蘭、挪威或摩洛哥等頂級強權，但光是能殺入準決賽，就已經足以讓這支美國隊載入史冊。