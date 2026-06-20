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▲楊晨熙婚後生下一女，家庭生活幸福和樂。（圖／楊晨熙臉書）

女星楊晨熙過去是兒童台的「果凍姐姐」，外型甜美、身材傲人，近日她卻坦言，自己其實長期飽受直筒腰的困擾，因此在老公的陪同下，到醫美診所進行「肋骨重塑微創手術」，只為打造螞蟻腰。據悉，該手術花費她30萬元，術後還要忍受劇痛穿上束腹與腹甲定型，付出這麼多，只為了自己日後穿泳裝可以大方展現好身材，不用再修圖。據《ETtoday新聞雲》報導，楊晨熙分享自己近日去動了肋骨重塑手術，她解釋，因為長期飽受直筒腰的困擾，才決定在生完小孩後，靠外力打造螞蟻腰。楊晨熙也介紹，她做的這個微創手術，與傳統的螞蟻腰手術不同，不是直接把肋骨拿掉，而是把她下面3節的肋骨先打到半斷再凹進去定型，視覺上就會讓腰看起來更纖細。楊晨熙說這項手術花了她20、30萬，還有前置作業，要先去做術前檢查等等，她也坦言台灣現階段沒幾間醫美診所能動這種微創手術。而楊晨熙目前在術後恢復期，她說自己打噴嚏跟抱小孩都會痛，也沒辦法提重物，還要長時間穿塑身衣定型，其實很不舒服。不過楊晨熙認為一切都很值得，因為她一直瘦不下來的腰身，終於有S曲線了，以後拍泳裝照可以不用再多修圖。今年41歲的楊晨熙過去曾跟《大學生了沒》男星大飛交往超過8年，大飛更向求婚成功，但後來兩人沒結婚，反而在2021年宣布分手，多年戀情畫下句點。隨後楊晨熙認識了邱姓建商男友，兩人先有後婚，於是在2023年11月直接登記，並於隔年4月生下寶貝女兒，目前家庭生活幸福美滿。