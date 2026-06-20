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▲場上的裁判茨瓦爾疑似因為長期高強度的奔跑與執法，體能不支導致雙腿抽筋。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽持續進行，D組焦點戰中，東道主美國男足展現強大宰制力，以2：0擊敗澳洲，成功拿下小組賽二連勝。然而，這場比賽除了美澳之爭，場邊一幕意外插曲也成為討論話題，擁有豐富執法經驗的德國籍裁判茨瓦爾茨瓦爾（ Felix Zwayer）竟在補時階段因體能透支而抽筋倒地，比賽一度因此中斷。比賽進入下半場後，雙方攻勢趨於平淡，然而就在補時階段，球場上出現了罕見一幕，場上的裁判茨瓦爾疑似因為長期高強度的奔跑與執法，體能不支導致雙腿抽筋。茨瓦爾在整場比賽中一共出示了七張黃牌，這是本屆世界盃迄今出示黃牌數量最多的一場賽事，而且許多集中在比賽即將結束之時，因此也有國外媒體《One Football》笑說：「難道是黃牌發太多了？」不過場上球員似乎很能理解裁判的辛苦，美國隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）與澳洲中場球員歐尼爾（Aiden O'Neill）主動去幫他做拉筋，畢竟他們也是在同樣的場地上作戰，這一屆世界盃賽前被擔心會太過炎熱，球員身體會吃不消。裁判同樣也要滿場飛奔超過90分鐘，若是抽筋也應該給予一些體諒。為了讓茨瓦爾儘快恢復，第四裁判加西亞（Katia Garcia）緊急將能量膠送入球場，幫助這位資深裁判補充流失的體能。在球員與醫護協助下，茨瓦爾最終成功站起並順利執法完剩餘的補時時間，完成了這場意義重大的比賽。現年45歲的茨瓦爾是歐洲頂尖裁判，曾執法過 2024 年歐洲國家盃準決賽及2025年歐聯決賽，執法經驗相當豐富。在比賽進入最後階段、也就是美國隊即將確定勝果之際，茨瓦爾疑似因執法高強度賽事加上當下約26度的高溫與濕度，導致左腿嚴重抽筋。西雅圖當天中午開賽，比賽尾聲氣溫很高，且濕度高達45%。對於在場上必須全程跟隨球賽節奏的裁判而言，體能消耗並不亞於球員。雖然本屆世界盃每半場中間皆設有強制性的「補水時間」，但長時間在悶熱環境下的高強度奔波，仍讓即使經驗豐富的國際級裁判感到吃力。作為地主國，美國隊本屆賽事展現了爭奪八強的野心。繼首輪4：1大勝巴拉圭後，本場對陣澳洲氣勢更盛。比賽開賽僅11分鐘，澳洲球員伯吉斯（Burgess）在防守時不慎將球踢進自家球門，讓美國隊兵不血刃取得領先。值得一提的是，這已是美國隊連續兩場比賽獲益於對手的烏龍球，成為世界盃史上首支達成此項罕見紀錄的球隊。隨後在第44分鐘，弗里曼（Freeman）頭球補射建功，將比分改寫為2：0。這是美國隊自1930年首屆世界盃以來，首次連續兩場比賽在上半場就攻入至少2球，展現出高水準的進攻節奏。隨著澳洲敗陣，亞足聯球隊在本屆世界盃已累積 6 連敗，表現低迷。相比之下，本屆三支東道主表現亮眼：墨西哥取得二連勝，加拿大手握 4 分積分，而美國則是二連勝提前出線。東道主聯隊合計交出 5 勝 1 平的傲人戰績，僅加拿大在首輪被波黑逼平。美國隊在拿下二連勝後，穩坐 D 組龍頭。接下來他們將帶著高昂的士氣迎接淘汰賽挑戰，而身為東道主之一的加拿大，目前也僅剩最後一場對陣瑞士的賽事需爭取小組頭名。