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▲蘇格蘭國家隊在比賽尾聲發動了極具威脅的攻勢，曼聯中場大將麥克托米奈（Scott McTominay，圖右）在禁區內爭搶時倒地，但主審與VAR均未判給蘇格蘭點球，引發極大爭議。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃C組小組賽次輪，摩洛哥今（20）日迎戰蘇格蘭，開賽僅71秒就靠塞巴里（Ismael Saibari）閃電破門取得夢幻開局，隨後雖未能擴大比分，但靠著前場技術優勢與穩固防守一路壓制戰局。蘇格蘭上半場多數時間陷入被動，下半場雖加強壓迫，並在比賽尾段靠麥克托米奈（Scott McTominay）、戴克斯（Lyndon Dykes）等人製造威脅，但始終無法攻破摩洛哥防線，最終摩洛哥以1：0驚險守勝，收下小組賽關鍵3分，目前位居C組第一名，處於晉級32強的絕佳位置。比賽一開始，蘇格蘭後防就出現致命漏洞。第2分鐘，迪亞斯（Brahim Díaz）送出精妙傳球，漢利（Grant Hanley）上前壓迫卻未能成功攔截，塞巴里（Ismael Saibari）從右路插上形成單刀，面對門將岡恩（Angus Gunn）冷靜起腳破門，幫助摩洛哥取得1：0領先，這顆進球也是本屆賽事目前最快進球之一，讓蘇格蘭開場就陷入被動。早早領先後，摩洛哥踢得更加從容，透過迪亞斯、塞巴里與哈基米（Achraf Hakimi）在前場不斷串聯，持續拉扯蘇格蘭防線。第18分鐘，哈基米從右路高速前插形成絕佳機會，幸好岡恩及時出擊，用腳擋下射門，才避免蘇格蘭處於絕對劣勢。蘇格蘭直到上半場尾聲才逐漸回神，提爾尼（Kieran Tierney）補時階段連續兩次射門都被擋下，半場仍以0：1落後摩洛哥。下半場蘇格蘭試圖提高壓迫強度，但摩洛哥依舊掌握較高的技術優勢。第50分鐘，麥金（John McGinn）突入禁區後倒地，蘇格蘭球員認為應有點球，不過VAR介入後未改判。第51分鐘，摩洛哥差點再度破門，塞巴里禁區內滑鏟射門擊中橫梁，讓蘇格蘭逃過一劫。第52分鐘，哈基米開出角球，艾爾哈努斯（Bilal El Khannouss）頭槌攻門，又被岡恩化解。比賽進入後段，蘇格蘭做出換人調整，甘農-多克（Ben Gannon-Doak）、戴克斯（Lyndon Dykes）與麥克萊恩（Kenny McLean）陸續登場，試圖增加速度與禁區高點。第82分鐘，羅伯森（Andy Robertson）傳中找到麥克托米奈（Scott McTominay），後者在禁區內倒地，蘇格蘭再度認為可能獲得點球，但裁判仍未判罰。第85分鐘，麥克托米奈起腳打中邊網，第86分鐘戴克斯頭槌偏出，蘇格蘭雖在尾段形成壓力，但仍未能改寫比分。