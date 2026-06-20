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▲網路上流傳一張偽造截圖，聲稱內維斯的女友瑪達萊娜（Madalena）在網路上攻擊C羅「太自私、該趕緊退役」。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙隊在2026年世界盃小組賽首戰意外遭民主剛果逼平，這場平局不僅讓球隊面臨沉重的競技壓力，更讓他們被迫面對龐大的網路輿論以及假新聞攻擊。大量利用人工智慧（AI）捏造的虛假訊息，將矛頭指向葡萄牙國家隊內部的凝聚力，甚至連隊長C羅（Cristiano Ronaldo）的未婚妻喬治娜（Georgina Rodríguez）都被「釣魚」，讓葡萄牙隊疲於應對。這場風暴的起因，源於年輕小將若昂·內維斯（João Neves）的一段賽後採訪。他當時表示：「C羅對足球的貢獻有目共睹，但目前他與我們一樣，都是這支球隊貢獻力量的一員。」這番強調團隊平等的言論，原意是呼籲團隊合作，卻被有心人士惡意剪輯並在社群媒體上瘋傳，暗示這是不尊重傳奇球星的「逼宮」言論。儘管中場大將魯本·迪亞斯（Rúben Dias）在記者會上力求降溫，強調球隊已「屏蔽外界噪音」，但社交媒體上的造謠雪球卻越滾越大。過去 48 小時內，大量捏造若昂·內維斯或「B費」布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）言論的貼文，在AI技術的加持下獲得了數百萬次互動。假新聞的荒謬程度在近日達到巔峰。網路上流傳一張偽造截圖，聲稱內維斯的女友瑪達萊娜（Madalena）在網路上攻擊C羅「太自私、該趕緊退役」。儘管這條評論根本不存在，但該截圖竟被墨西哥媒體《Record》轉發，更不慎釣出C羅女友喬治娜本尊回應。喬治娜在該貼文下留下了一句充滿諷刺的評論：「哇！這一代人真是『後生可畏』啊！」並配上了大笑表情。這番互動雖可能是出於維護伴侶的護短心態，卻立刻被外界解讀為球隊內部的公開矛盾，讓原本敏感的隊內氣氛瞬間變得更加微妙。面對鋪天蓋地的虛假訊息，葡萄牙足協採取的「冷處理」策略似乎效果有限。隨著第二場對陣烏茲別克斯坦的小組賽逼近，媒體焦點仍舊圍繞在 C 羅與年輕隊友的關係，以及這些被捏造的場外爭議。魯本·迪亞斯在最新記者會上無奈重申：「這一切都是微不足道的，我們並沒有受到影響。」然而，只要葡萄牙隊在場上沒有拿下具說服力的勝利，這些噪音一定還會繼續以某種方式被生產出來。