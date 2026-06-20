我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東道主之一的墨西哥在小組賽第二輪以1：0險勝南韓，寫下兩連勝，成為本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。（圖／路透／達志影像）

▲美國擊敗澳洲後，本屆地主國已對亞洲球隊完成「三連殺」。回顧歷史，亞洲球隊在世界盃遭遇東道主已經苦吞6戰全敗，且長達40年「一球未進」，地主魔咒持續發威。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃地主優勢全面發威！小組賽第二輪陸續展開後，美國、加拿大與墨西哥3支地主隊合計繳出5勝1和的不敗戰績，其中墨西哥與美國更已率先鎖定32強淘汰賽門票，展現強大的主場氣勢。不過，亞洲球隊面對地主國的魔咒也持續延燒，澳洲0：2不敵美國後，亞足聯球隊在世界盃對上地主國已吞下6戰全敗，且長達40年一球未進，再度寫下難堪紀錄。本屆賽事由美國、加拿大與墨西哥聯合主辦，這三支東道主球隊在開賽至今的表現堪稱「主場霸主」。經過兩輪賽事，三國合計繳出了傲人的不敗戰績。其中，墨西哥與美國皆以2戰全勝之姿提前宣告晉級32強淘汰賽；而加拿大雖然戰績為1勝1平（積4分），但手中握有高達6個淨勝球的巨大優勢，晉級下一輪也幾乎是木已成舟。值得注意的是，這場比賽也寫下了一項令亞洲球迷心碎的尷尬紀錄。美國隊擊敗澳洲後，本屆三支東道主已經對亞足聯（AFC）球隊完成了無情的「三連殺」——包含加拿大6比0橫掃卡達、墨西哥1比0力挫南韓，以及本場美國2比0完勝澳洲。攤開歷史數據，這項「東道主魔咒」已經困擾亞洲球隊長達40年。歷史上亞洲球隊在世界盃賽場上共計6次遭遇地主國，除了本屆的三場敗仗外，先前的三場悲劇分別是：1986年伊拉克0比1不敵墨西哥、1998年沙烏地阿拉伯0比4慘敗法國，以及2018年沙烏地阿拉伯0比5遭俄羅斯血洗。亞洲球隊若想在世界盃突破地主國的高牆，顯然還有很長一段路要走。