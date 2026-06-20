我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在伊朗足協正式向FIFA提出「要求48隊平等待遇」的上訴後，白宮官員朱利安尼（Andrew Giuliani）宣布美國願意放寬停留時間，並稱總統川普（Donald Trump）也希望能維持賽事的公平競爭。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃除了場內的激烈廝殺，場外的地緣政治角力同樣暗潮洶湧。由於美伊兩國特殊的政治關係，本屆3場小組賽皆被安排在美國境內開踢的伊朗國家隊，正面臨著史無前例的「嚴苛入境限制」。從被迫將大本營設在墨西哥，到比賽「前一天入境、當晚強制離境」的快閃條款，終於讓忍無可忍的伊朗足協決定正式向國際足總（FIFA）提出抗議。而就在上訴後，原本態度強硬的美國白宮工作小組，口風終於出現了戲劇性的轉變。早在本屆世界盃開打前，伊朗足協就計畫將球隊大本營設於美國境內，以利球員備戰這3場全在美國舉行的小組賽。然而，美國政府強勢拒絕了這項申請，迫使伊朗只能將大本營退居墨西哥。當時FIFA便以「主辦國有特殊權利把控邊境」為由表示無權干涉，讓伊朗只能無奈吞下去。但美國的限制不僅於此。在6月16日伊朗首戰對陣紐西蘭的比賽中，美國嚴格規定球隊「只能在比賽前一天（15日）入境，且必須在比賽結束當晚立刻離境返回墨西哥」，這種極度消耗體力的折返跑行程，嚴重影響了球員的備戰狀態與賽後恢復。6月22日，伊朗即將迎來小組賽第2場對陣強敵比利時的關鍵戰役。由於該場比賽被安排在美國當地時間「中午」開踢，伊朗足協向美國申請「提前兩天入境」以適應早場比賽，並希望「賽後第二天再離境」讓球員有時間進行身體恢復。不過，這項合理的競技需求，起初卻遭到白宮世界盃工作小組主任朱利安尼（Andrew Giuliani）的一口回絕。朱利安尼當時明確表態：「不可以。他們在洛杉磯必須這樣做，接下來在西雅圖的第3場小組賽也得這樣做。就算他們打進了32強淘汰賽，依然需要繼續遵守這項規定。」面對美國的強硬打壓，FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）雖然曾在首戰賽後親赴伊朗更衣室，透過翻譯讚揚伊朗球員的拚戰精神，但對於這些不公平的入境待遇，FIFA高層依然雙手一攤，表示無能為力。看著同組對手能在美國本土安逸備戰，自己卻得像「偷渡客」般跨國趕場，忍無可忍的伊朗足協終於決定強硬反擊。英媒披露，伊朗官方已正式向FIFA提起上訴，強烈要求美國政府必須「平等對待參賽的48支球隊」，直指伊朗所受到的待遇已嚴重違背了體育公平競技的原則。或許是迫於國際輿論壓力與FIFA的居中協調，美國方面的態度在伊朗提出上訴後出現了急轉彎。白宮官員朱利安尼隨後改口宣布，美國「願意允許伊朗隊在比賽期間於美國停留更長的時間」。他更進一步補充指出，