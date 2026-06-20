我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國媒體記者爆偷講孫興慜壞話！攝影機全都錄外流

「他們就像在軍隊裡跑步一樣，孫興慜跑起來就像個老將軍」、「這傢伙根本是連軍隊都沒去過」、「連軍隊的軍字都不知道的傢伙」等評論

▲南韓記者在國家隊訓練時，幾位記者私底下偷酸隊長孫興慜沒有當兵，結果都被攝影機錄下流出。（圖／美聯社／達志影像）

孫興慜合法合規不用當兵！南韓隊出手「世界盃拒絕南韓媒體採訪」

因為孫興慜之所以沒有當兵，是因為曾帶領南韓隊奪下2018年雅加達亞運金牌，根據南韓政府規定，依法合法獲得免除21個月常備兵役的資格

在本次世界盃剩餘期間，全體隊員全面拒絕接受任何南韓媒體的採訪

▲韓國33歲的世界巨星孫興慜（右）沒當兵完全合法合規，對於南韓媒體記者私下講壞話，南韓隊表態拒絕在世界盃期間接受南韓媒體採訪。（圖／美聯社／達志影像）

南韓隊不受訪硬起來恐被罰錢！球迷力挺讚爆：欠封殺

否則球隊與球員個人都將面臨巨額罰款甚至停賽處分。

▲南韓隊的決定違反國際足總（FIFA）規定，不過團隊寧願冒著被罰款、禁賽處分風險，也不要向無良媒體低頭。（圖／美聯社／達志影像）

2026美加墨世界盃小組賽第二輪正式開踢，然而韓國隊卻爆出槓上南韓媒體的封殺事件，原因是南韓國家隊日前在公開訓練結束後，現場意外收錄到有大批南韓媒體記者在私下聊天的聲音，他們對韓國隊隊長孫興慜（Son Heung-min）頗有微詞，暗酸他沒有當過兵，結果此事徹底激怒南韓國家隊，全體隊員不顧可能會被罰錢、禁賽的處分，已經決議「無限期全面拒絕韓國媒體採訪」。根據外媒《Money Today》、《首爾日報》等報導，該起爭議事件發生地點在墨西哥的訓練基地，當時南韓隊正在積極展開訓練，隊長孫興慜與隊友們在場內慢跑熱身，現場當然也吸引眾多南韓媒體前來拍攝，由於現場有多機錄製影片都有收音麥克風，沒想到卻收錄到幾名南韓記者聚在一起的私下對話。這些記者酸言酸語表示，提到孫興慜因為獲得「兵役豁免資格」，對其非常看不起的言論。過程中，現場還出現有人小聲提醒「攝影機、攝影機」的聲音，疑似是在提示旁邊的人對話可能已經被攝影機錄下。然而這些記者話語對孫興慜一點都不公平，，只需要接受基礎軍事訓練，他後續仍依照法規，完成了為期三週的嚴格軍事訓練，並按時完成了高時數的社區服務，程序上完全合法合規。事發之後，南韓隊為此感到不滿，在內部會議後做出決定，，這個舉動可以說是世界盃近百年歷史上的「史無前例」。而且根據國際足總（FIFA）規定，所有參賽球隊與球員必須在賽前記者會與賽後的混合採訪區（Mixed Zone）接受媒體提問，但南韓太極虎軍團沒在怕，寧願面臨可能被處分以及FIFA的罰款，也不要向無良媒體低頭。事件爆發之後，引發南韓網友不滿灌爆被指涉的電視台，不少台灣球迷也都表示「主帥在外替國家打仗，自家人在那裡酸言酸語，真的是非常丟臉」、「在打大仗的時候嘲笑自己家的主將，這肯定不能放過」、「連老孫都可以酸兵役，人家還是合法合規的」、