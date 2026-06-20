去年11月在柬埔寨東南部的柴楨省（Svay Rieng），發生持槍歹徒試圖從法院劫走囚犯，失敗落網的社會事件，當時引起民眾熱議的，是參與劫囚的1名女子樣貌清秀，甚至被中文網路圈戲稱為「江湖最後一個大嫂」。時隔半年多，該女因協助越獄、非法持有武器等罪名，遭柬國重判8年，柬國媒體報導此事時，還特意將「江湖最後大嫂」等字眼入標。
根據《柬中時報》報導，去年11月轟動柬國的柴楨省法院持槍劫囚案，昨（19日）正式宣判，6名越南及柬埔寨籍男女因涉及持槍越獄、非法持有武器等多項罪名被定罪。
其中，越南籍被告龐萬寶（音譯，Pham Van Bao）和黎文天豐（音譯，Le Van Thien Phuong），因策劃並實施持槍越獄、企圖謀殺、非法買賣武器及非法持有武器等罪名，被判處14年有期徒刑。
至於阮氏海雲（龐萬寶之妻，引發熱議的女子）則因向越獄人員提供協助，共謀實施持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。
報導提到，當時不少民眾看待此案時，紛紛給阮氏海雲冠上「為愛奮不顧身」、「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」等帶有戲謔感的頭銜。現在隨著法律宣判的槌子落下，也為這場「電影級」的荒誕越獄大戲畫上句號。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：非法行為，請勿模仿。
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其中，越南籍被告龐萬寶（音譯，Pham Van Bao）和黎文天豐（音譯，Le Van Thien Phuong），因策劃並實施持槍越獄、企圖謀殺、非法買賣武器及非法持有武器等罪名，被判處14年有期徒刑。
至於阮氏海雲（龐萬寶之妻，引發熱議的女子）則因向越獄人員提供協助，共謀實施持槍越獄、非法買賣及持有武器等罪名，被判處8年監禁。
報導提到，當時不少民眾看待此案時，紛紛給阮氏海雲冠上「為愛奮不顧身」、「江湖最後一個大嫂」、「東南亞第一深情」等帶有戲謔感的頭銜。現在隨著法律宣判的槌子落下，也為這場「電影級」的荒誕越獄大戲畫上句號。
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