我是廣告 請繼續往下閱讀

雙北地區18日降下驚人雨勢，市區出現多起積淹水災情，更掀起蟑螂亂竄，引起市民恐慌，民進黨台北市議員何孟樺就點名，前台北市副市長、國民黨新北市長參選人李四川老是把「路平燈亮水溝通」掛在嘴邊，但側溝清疏等市政工作，進度卻比往年來得少，他也用台語大酸李「臭彈」，把蔣市長的台北火鍋煮成了蟑螂湯。對此，民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（20）日表示，新時代的市長、新時代的首長，不只是要顧好基礎建設，也是希望能夠用新觀念、新方法把城市治理得更好、更先進。蘇巧慧上午出席「新北市三貂角文化發展協會：2026年泳渡卯澳灣」活動，並接受媒體訪問。媒體詢問，何孟樺批評李四川一事，蘇巧慧表示，就像他一直在說的，新時代的市長、新時代的首長，不只是要顧好基礎建設，也是希望能夠用新觀念、新方法把城市治理得更好、更先進。蘇巧慧說，期待未來新北市是能夠跟國際競爭、跟國際接軌的大城市，「我想方方面面都要能夠做到，是我們對市民的承諾」，他會朝這個方向和步調繼續前進，繼續讓大家相信，「蘇巧慧真的準備好了，我們一起讓新北市更好」。另外，對於李四川被質疑出席活動刻意繞路不與蘇巧慧打招呼，李回應，「看影片才知道蘇巧慧在攝影記者後面，如果讓蘇巧慧不開心，下一次會先跟蘇巧慧握手，『讓她開心』」，不過，卻引起政治幕僚周軒批評，「李四川完全展現出老藍男的官僚高傲心態，跟你握手是我施捨的，為了讓你開心？」蘇巧慧說，昨天說得很清楚，也許就是活動引導動線不一樣，大家就有不同的方向、路線，這都沒有關係，因為活動順利最重要，像今天來到貢寮，現在的所在地位於福連國小，要參加「泳渡卯澳灣」的活動，今天太陽很大，他都快睜不開眼睛了，但是海面這麼漂亮，大家都興高采烈，這就是新北市最大的資產，有山有海。蘇巧慧說，在這段時間以來，他非常認真的，想告訴新北市民，若他作為一個新時代的市長，他想把新北市美好的一切和大家分享，所以提出「新皇冠海岸」政見、「鑽石山城」政見，當然也包括大家期待的福利政見、家庭照顧政見、青年政見等，就是希望用這樣子的政策方向和大家討論，告訴大家他是用政見和願景，期待能夠有機會和大家一起努力未來的四年，也希望大家能夠認同，在選戰中就是討論政見、願景，讓新時代能夠趕快來臨，讓新北市更美麗。