夏天買香蕉最怕家裡一秒變果蠅地獄，網紅「魚漿夫婦」日前公開除蟲專家傳授的「1動作」30秒神招，加上《NOWNEWS 今日新聞》記者親自實測的加碼驅蟲祕訣，只要簡單幾步驟就能讓惱人小飛蟲在家中完全絕跡！
🟡 買回家先做「1動作」！30秒沖洗除蟲卵
知名網紅「魚漿夫婦」日前在臉書粉專分享了一位日本網友的經驗，對方因為每次買香蕉回家都會引來大批果蠅，崩潰之餘請來除蟲專家諮詢，沒想到專家透露的解決關鍵極其簡單，因為水果表面本來就藏有隱形蟲卵，許多人買完香蕉就直接放桌上，導致蟲卵在室溫下迅速孵化，所以只要在買回來時改變一個小習慣就能一勞永逸：
關鍵1動作「洗30秒」： 專家建議，香蕉買回家的第一件事，就是立刻拿到水槽，用流動的清水徹底沖洗表皮 30 秒。
斷絕孳生源頭： 果蠅極度喜歡在香蕉、芒果等成熟水果的表皮或蒂頭產卵。透過物理性的水流沖洗，可以搶在蟲卵孵化前將其徹底沖走，這一個簡單動作就能大幅降低果蠅出現的機率。
🟡 驅蟲加碼第1招：蒂頭放蒜頭（短期有效）
除了魚漿夫婦點出的沖洗法，網路上也瘋傳各式各樣的古法防蟲術。曾有網友分享，媽媽會將香蕉的蒂頭用塑膠袋包緊，並在上方壓上一整顆剝開的大蒜，宣稱周圍再也看不到半隻果蠅。
內行人解析： 科學專家對此表示，大蒜切開或剝皮後釋放的「大蒜素」氣味強烈，確實對果蠅、蚊子有暫時性的驅避效果。
注意事項： 大蒜素在空氣中極易氧化，通常只能撐半天到一天的時間。一旦大蒜氣味轉淡或變質，防護罩就會失效，果蠅依然會默默靠近，因此建議作為短期的輔助驅蟲手段。
驅蟲加碼第2招：實測超神「自製除蟲陷阱」
如果家裡已經淪陷、果蠅滿天飛，到底果蠅怎麼除最快？社群平台 Threads 近日瘋傳一款利用廚房現有調味料製作的神仙配方，《NOWNEWS 今日新聞》記者今日親自進行「進階版實測」，效果驚人！
記者將一個廢棄的寶特瓶從中剪開，將上半段倒過來塞入下半段，改造成一個「只進不出」的漏斗裝置，並在底部調配誘捕劑。將這罐自製除蟲陷阱放在果蠅最多的垃圾桶旁，僅僅過了一夜，瓶底就抓了超過 10 隻以上的果蠅，成效簡直像開了外掛！不過，缺點就是白醋的刺鼻味很重。
【超神誘捕陷阱黃金比例】
基底誘餌： 倒入白醋（或烏醋）、5茶匙白糖、一點點水。
增加散發： 放入兩張撕碎的衛生紙，吸飽醬汁讓甜酸味更容易散發。（也可以不放）
致命一擊： 最後壓入2下洗碗精。洗碗精的界面活性劑（Surfactant）能破壞水面張力，果蠅一飛進去碰到水，翅膀就會瞬間黏住、沉底溺斃。
夏天除果蠅不用再拿電蚊拍追著跑，而且果蠅太小，電蚊拍也根本打不到！只要落實「買回家先洗30秒」，搭配天然大蒜與自製寶特瓶陷阱，多管齊下，就能還給自己一個乾淨無蟲的清爽居家空間。
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知名網紅「魚漿夫婦」日前在臉書粉專分享了一位日本網友的經驗，對方因為每次買香蕉回家都會引來大批果蠅，崩潰之餘請來除蟲專家諮詢，沒想到專家透露的解決關鍵極其簡單，因為水果表面本來就藏有隱形蟲卵，許多人買完香蕉就直接放桌上，導致蟲卵在室溫下迅速孵化，所以只要在買回來時改變一個小習慣就能一勞永逸：
關鍵1動作「洗30秒」： 專家建議，香蕉買回家的第一件事，就是立刻拿到水槽，用流動的清水徹底沖洗表皮 30 秒。
斷絕孳生源頭： 果蠅極度喜歡在香蕉、芒果等成熟水果的表皮或蒂頭產卵。透過物理性的水流沖洗，可以搶在蟲卵孵化前將其徹底沖走，這一個簡單動作就能大幅降低果蠅出現的機率。
除了魚漿夫婦點出的沖洗法，網路上也瘋傳各式各樣的古法防蟲術。曾有網友分享，媽媽會將香蕉的蒂頭用塑膠袋包緊，並在上方壓上一整顆剝開的大蒜，宣稱周圍再也看不到半隻果蠅。
內行人解析： 科學專家對此表示，大蒜切開或剝皮後釋放的「大蒜素」氣味強烈，確實對果蠅、蚊子有暫時性的驅避效果。
注意事項： 大蒜素在空氣中極易氧化，通常只能撐半天到一天的時間。一旦大蒜氣味轉淡或變質，防護罩就會失效，果蠅依然會默默靠近，因此建議作為短期的輔助驅蟲手段。
驅蟲加碼第2招：實測超神「自製除蟲陷阱」
如果家裡已經淪陷、果蠅滿天飛，到底果蠅怎麼除最快？社群平台 Threads 近日瘋傳一款利用廚房現有調味料製作的神仙配方，《NOWNEWS 今日新聞》記者今日親自進行「進階版實測」，效果驚人！
記者將一個廢棄的寶特瓶從中剪開，將上半段倒過來塞入下半段，改造成一個「只進不出」的漏斗裝置，並在底部調配誘捕劑。將這罐自製除蟲陷阱放在果蠅最多的垃圾桶旁，僅僅過了一夜，瓶底就抓了超過 10 隻以上的果蠅，成效簡直像開了外掛！不過，缺點就是白醋的刺鼻味很重。
基底誘餌： 倒入白醋（或烏醋）、5茶匙白糖、一點點水。
增加散發： 放入兩張撕碎的衛生紙，吸飽醬汁讓甜酸味更容易散發。（也可以不放）
致命一擊： 最後壓入2下洗碗精。洗碗精的界面活性劑（Surfactant）能破壞水面張力，果蠅一飛進去碰到水，翅膀就會瞬間黏住、沉底溺斃。
夏天除果蠅不用再拿電蚊拍追著跑，而且果蠅太小，電蚊拍也根本打不到！只要落實「買回家先洗30秒」，搭配天然大蒜與自製寶特瓶陷阱，多管齊下，就能還給自己一個乾淨無蟲的清爽居家空間。