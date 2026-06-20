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2026年美加墨世界盃C組小組賽第二輪，巴西面對實力明顯落後的海地，開局一度踢得不算流暢，拉菲尼亞（Raphinha）還兩度陷入越位陷阱，不過「森巴軍團」很快找回進攻節奏。曼聯前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）在第24分鐘補射破門後，又在第36分鐘接獲維尼修斯（Vinícius Júnior）直塞勁射得手，短短12分鐘內連進2球，不僅幫助巴西取得領先，也終結自己在國家隊長達450天的進球荒，進球後更在草皮上滑行慶祝，點燃現場氣氛，上半場巴西以3：0大幅領先海地。從兩隊的身價與世界排名來看，這是一場懸殊的對決。世界排名第6、總身價高達9.3億歐元的巴西，面對排名第83、總身價僅5600萬歐元的海地，排出極具侵略性的「4-2-3-1」陣型，由庫尼亞、維尼修斯（Vinícius Júnior）、帕奎塔（Lucas Paquetá）與拉菲尼亞（Raphinha）組成進攻四重奏。然而，眾星雲集的巴西在開局卻顯得有些荒腔走板，前20分鐘僅有2次射門且全數偏離目標。第12分鐘，拉菲尼亞接獲達尼洛（Danilo）傳球勁射破網，但隨即被主審舉旗判定越位在先；第22分鐘，拉菲尼亞再度獲得單刀挑射機會，卻不僅偏出球門，更再度落入海地的越位陷阱中。就在巴西陷入進攻泥沼時，當家球星維尼修斯挺身而出打破僵局。第24分鐘，維尼修斯從左路突入禁區起右腳勁射，海地門將奮力撲出，但解圍的皮球卻陰錯陽差彈到了庫尼亞的左腳上，這位曼聯前鋒「被動」補射入網，幫助巴西取得1：0領先。這顆進球對庫尼亞意義非凡，這是他為巴西國家隊打進的第2球，而他的國家隊處子球還要追溯到2025年3月世預賽1比4慘敗阿根廷的比賽。時隔長達450天，他終於再度披著黃衫破網，讓全場巴西球迷陷入瘋狂。進球後的巴西彷彿打通了任督二脈。第36分鐘，帕奎塔在中場成功斷球後策動快速反擊，維尼修斯送出精準直塞，斜插進禁區的庫尼亞以左腳勁射近角，皮球應聲竄入網窩，將比分擴大至2：0。27歲的庫尼亞興奮地在草皮上「貼地衝浪」滑行慶祝，享受國家隊生涯的首次梅開二度。而兩度策動進球的維尼修斯，無疑是點燃這波攻勢的最強發動機。