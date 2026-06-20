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2026年美加墨世界盃小組賽首戰，葡萄牙以1比1爆冷遭民主剛果逼平後，戰火從球場一路延燒至社群平台（IG、Threads），甚至演變成一場難以收拾的公關與休息室災難。因為不滿賽後言論，C羅（Cristiano Ronaldo）的狂熱粉絲全面「出征」葡萄牙國腳的社群留言區，不僅大肆辱罵B費（Bruno Fernandes）、內維斯（João Neves）及其家人，甚至連已經離世的若塔（Diogo Jota）都未能倖免。這場徹底失控的網路霸凌，最終逼得隊長C羅本人親自發文滅火。這場社群風暴的起因，源自於中場新星內維斯在首輪賽後受訪時的一段話。他當時表示：「現在的C羅跟其他球員一樣，都是來幫助這支球隊取得勝利的。」這番看似強調團隊精神的客觀言論，卻意外挑動了C羅死忠粉絲的敏感神經。極端粉絲隨即發起了針對內維斯的「網路制裁」與退追行動。根據社群數據追蹤，內維斯的Instagram粉絲數在短時間內出現雪崩式下滑，從原本的500萬暴跌至300萬，流失了高達200萬粉絲。他的社群評論區更被各種污言穢語迅速佔領。更令人髮指的是，這場網路攻擊不僅針對球員本人，更無限上綱到了球員的私生活與無辜家人身上。B費的妻子以及內維斯的女友，她們的個人社群帳號皆湧入大量充滿惡意的死亡威脅與辱罵留言，甚至有激進粉絲直接在B費妻子的版面留言「希望B費去死」。然而，這群失去理智的粉絲真正踩破道德底線的行為，是湧入已經去世的國家隊隊友若塔（Diogo Jota）的Instagram帳號。他們在若塔生前的貼文底下瘋狂留言，要求他「給C羅傳球」。這種對逝者大不敬的荒謬舉動，不僅是對若塔家屬的二次傷害，更是對曾經深愛他的球迷們極大的侮辱與不尊重。面對外界輿論的強烈撻伐，以及可能引爆的休息室危機，身處風暴中心的C羅終於不得不親自站出來平息事端。他在個人社群媒體上傳了一張球隊訓練結束後的全體大合照，並簡短有力地配上文字：「永遠團結（Always united）」。