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陸委會副主委梁文傑日前稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、「仰賴中共鼻息的農產品」，引發台東鳳梨釋迦農民反彈與討論，對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（20）日表示，重點還是在於政治風險，若他當任市長，會協助農民行銷產品，到沒有政治前提的國家。沈伯洋上午赴景美集應廟參拜，針對鳳梨釋迦議題時表示，水果大家都很愛吃，這次陸委會所提到的其實是政治風，農產品這件事，不只是台東，是全台灣的事，「農民在面對這些風險要怎麼處理，是全台灣的事情」；沈伯洋提到，台北市是非常重要的水果行銷地，若他來當市長，會協助所有農民把產品行銷到沒有政治前提的國家，讓台灣們水果能面向全世界。對於近日新一波文宣，上面提到「你的市長」字眼，沈伯洋說，正式相關的主視覺，應該還會等到7月、8月左右，現在做的這一波文宣，是因為他在參選時有說，希望大家能夠讓他「當你的市長」，「為什麼強調『你』？因為我們是會聽的市長，我們會聆聽市民意見，且會系統性的整理意見、排優先順序，告訴大家我們的願景是什麼、優先想要解決什麼」。此外，媒體詢問，適逢端午佳節，身為北部粽派，至於女兒也是嗎？沈伯洋說，沈伯洋說，作為一個堅定的北部粽擁護派，他還沒讓女兒接觸到南部粽，但台灣的美食非常多，台灣就是一個如此多元的社會，如此民主的社會，所以每年到這個時候，大家都可以為了這些事情來吵架，這就是台灣民主可貴的地方。