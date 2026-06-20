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▲巴西隊展現強大進攻火力，最終以3：0擊敗海地隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲雖然巴西隊在這場比賽取得了大勝，但球隊在進攻端仍顯得高度依賴維尼修斯的個人天賦。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃小組賽 C 組的一場焦點戰中，奪冠熱門「森巴軍團」巴西隊展現強大進攻火力，庫尼亞（Matheus Cunha）和維尼修斯（Vinicius Junior）先後進球，最終以3：0擊敗海地隊，收下本屆世界盃首勝。此役落敗後，海地隊在小組賽苦吞二連敗，成為本屆賽事第一支宣告淘汰的隊伍。此役巴西隊在進攻端明顯比首場對陣摩洛哥時更具創造力。頂替先發的曼聯前鋒庫尼亞成為比賽關鍵人物，他先在第 24分鐘把握門前混戰機會，成功將球補進網窩，為球隊打破僵局。隨後在第36分鐘，效力於皇家馬德里的球星維尼修斯（Vinicius Jr.）展現頂級視野，送出一記精準的穿透傳球，助攻庫尼亞殺入禁區，以一記強力的左腳勁射完成梅開二度，將比分擴大至2：0。上半場傷停補時階段，巴西攻勢未歇，盧卡斯·帕奎塔（Lucas Paqueta）在後場送出長傳，維尼修斯展現絕佳加速能力，接球後冷靜過人並破門，幫助巴西以3：0領先進入下半場。儘管巴西隊在下半場多次嘗試擴大領先未果，包括小將恩德里克（Endrick）的進球遭裁判認定越位而取消，以及幾次極具威脅的射門被阻擋，但巴西最終仍順利守住3球領先，收下小組賽寶貴的3分積分。對於海地隊而言，雖然在本屆世界盃二連敗並確定淘汰，但這支加勒比海勁旅展現出令人欽佩的韌性。面對球星雲集的巴西隊，海地在防守端組織了多次有威脅的反擊，展現出不畏強敵的勇氣。雖然巴西隊在這場比賽取得了大勝，但球隊在進攻端仍顯得高度依賴維尼修斯的個人天賦。本場比賽，巴西主力拉菲尼亞（Raphinha）不幸在第39分鐘因傷退場，其後續傷勢恐將影響巴西在接下來賽事的調度，這也為森巴軍團的奪冠之路增添了一絲變數。隨著巴西拿下首勝，C組的晉級形勢變得更加明朗。巴西隊下一場比賽將全力爭取小組頭名，而提前遭淘汰的海地隊則將在最後一場比賽中，為爭取隊史在世界盃的珍貴進球而戰。