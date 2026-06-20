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陸委會副主委梁文傑為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，直呼台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品，引發議論。台北市長蔣萬安今（20）日聲援饒慶鈴，直呼鳳梨釋迦是水果界的「台積電」，沒有任何一個國家可以像台灣生產的一樣好吃跟特別，他自己非常喜歡吃，更重批無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒慶鈴，嗆若要用政治肅殺的手段打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會，拒絕傷害台灣農民。台東縣長饒慶鈴錄影參加海峽論壇，遭到徹查，饒慶鈴說，台東鳳梨釋迦出口市場95%在中港澳，若不面對現實等同斷了農民生路，陸委會副主委梁文傑18日直呼，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品。台北市長蔣萬安今陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，會前受訪稱，聽到陸委會說台灣人不吃鳳梨釋迦覺得匪夷所思，總統賴清德都說喜歡吃，今天他要為饒慶鈴報不平，因為鳳梨釋迦是台東特產，也是銷往大陸重要的農產品，這次她用錄影談話的方式在海峽論壇為農民爭取銷往中國大陸的訂單，自己沒有去，也是為農民生計發聲，這跟統戰有什麼關係？這不只沒有問題也是地方首長為所應為，所以他完全無法接受陸委會用這樣的理由查辦饒縣長。蔣萬安說，對於這次陸委會查辦饒縣長的責任，他認為是罔顧台灣農民的生計，看到陸委會要針對另外五個農業團體簽約調查，包括南投、花蓮縣農會、還有屏東、雲林縣的農業團體，如果陸委會要用這種政治肅殺的手段來欺負打壓台灣農業縣，年底就用選票告訴陸委會、民進黨，拒絕也不接受用政治手段傷害台灣農民。