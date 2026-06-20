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▲巴西主力邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）在比賽第39分鐘因傷退場，其傷勢嚴重程度恐將打亂球隊後續佈局。（圖／美聯社／達志影像）

▲海地在苦吞二連敗後，正式成為2026年世界盃第一支確定遭到淘汰的隊伍。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃C組第二輪賽事中，巴西隊以3：0擊敗海地隊，成功收下本屆賽事首勝。這場關鍵勝利不僅讓巴西隊累積4分積分，更以淨勝球優勢躍居小組第一，根據《The Athletic》最新數據模型預測，巴西隊目前有高達65%的機率以分組龍頭身份挺進淘汰賽，如果達成這將是巴西連續12屆世界盃達成此項壯舉。本場比賽巴西隊展現了與首戰戰平摩洛哥時截然不同的面貌，進攻組織更加流暢。曼聯前鋒馬修斯·庫尼亞（Matheus Cunha）回歸先發陣容即上演「梅開二度」，而皇馬巨星維尼修斯（Vinicius Jr.）更是全場焦點。美媒《The Athletic》評論指出，維尼修斯不僅參與了所有3個進球的策動，更是在場上展現了頂級的組織能力與爆發力，毫無懸念地獲選為本場比賽最佳球員（Player of the Match）。對於主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）而言，若維尼修斯能維持此等火熱狀態，巴西奪冠的希望將大增。儘管大勝且躍居榜首，巴西隊仍面臨挑戰。主力邊鋒拉菲尼亞（Raphinha）在比賽第39分鐘因傷退場，其傷勢嚴重程度恐將打亂球隊後續佈局。隨著比賽強度提升，這位主力戰將若無法及時回歸，勢必將考驗巴西隊的陣容深度。目前C組形勢已趨於明朗，巴西隊憑藉 3 球的淨勝球優勢暫居榜首。只要在最後一場小組賽保持穩定，巴西將有極大機會以分組第一之姿強勢出線。對於森巴軍團而言，這場勝利不僅僅是積分上的收穫，更是在淘汰賽前注入了強大的奪冠信心。此役對手海地隊雖然在場上表現頑強，尤其下半場展現出色的防守韌性，成功抵禦了巴西隊多次猛烈進攻，無奈上半場防線因一時疏忽連丟3球，最終仍無法扭轉戰局。隨著終場哨音響起，海地在苦吞二連敗後，正式成為2026年世界盃第一支確定遭到淘汰的隊伍。儘管無緣淘汰賽，海地隊自1974年以來重返世界盃舞台的表現，仍贏得了全球球迷的尊重。《The Athletic》資深編輯Ed Mackey感嘆道：「海地應該為下半場的表現感到非常自豪。可惜的是，上半場結束前就已經輸掉比賽了。」