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▲巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）在對陣海地的比賽中果斷變陣，推上曼聯前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）先發。他以精彩的梅開二度回報教練信任，帶領巴西以3比0收下勝利。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃C組小組賽第二輪，巴西在首戰遭摩洛哥逼平後，終於找回進攻節奏，靠著庫尼亞（Matheus Cunha）梅開二度與維尼修斯（Vinícius Júnior）傳射建功，以3：0輕取海地，暫時升上小組龍頭。不過，這場大勝並未完全消除外界疑慮，拉菲尼亞（Raphinha）因傷退場、內馬爾（Neymar）仍未復出，也讓英媒《每日郵報》質疑，缺少巔峰內馬爾這種具備魔法與創造力的核心人物後，巴西即使鋒線天賦依舊驚人，爭冠路上仍藏隱憂，極限恐怕仍只是8強。巴西主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）此役做出關鍵的陣容調整，撤下首戰對摩洛哥表現平平的布倫特福德前鋒伊戈爾·蒂亞戈（Igor Thiago），改由曼聯前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）擔綱先發。這項調度立竿見影，庫尼亞不僅在上半場梅開二度，包含一記精彩的左腳爆射，更與維尼修斯（Vinicius Jr）形成了完美的化學效應。隨後，維尼修斯也接獲前西漢姆聯球星帕奎塔（Lucas Paqueta）的巧妙挑傳破網，幫助巴西在上半場就鎖定3：0的勝局。霍爾特認為，儘管這套組合還比不上當年「3R」（羅納度、里瓦爾多、羅納迪諾）的傳奇風采，但這條鋒線依舊足以贏得所有對手的敬畏。然而，本場的巴西並非完美無缺。上半場，拉菲尼亞因傷被迫退場，為後續賽程埋下隱患。此外，仍在努力從小腿傷勢中康復的內馬爾，此役甚至未能列入替補名單，只能寄望於淘汰賽階段復出。霍爾特犀利地指出，雖然巴西鋒線天賦異稟，但他們現在陣中缺少了像巔峰內馬爾那種充滿魔力與創造力的「幻想型球員」。巴西過去兩屆世界盃皆止步八強，這屆可能依舊難以突破這道檻。霍爾特大膽預言：「若巴西與英格蘭在八強戰相遇，這支『三獅軍團』可能將是史上首次在面對五星巴西時，不會感到絲毫恐懼。比起在費城的大勝，首戰對摩洛哥的掙扎，或許才是巴西真實實力的指標。」