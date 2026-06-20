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陸委會副主委梁文傑為了台東鳳梨釋迦槓上縣長饒慶鈴，直呼台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品，引發議論。台北市長蔣萬安今（20）日聲援饒慶鈴，稱鳳梨釋迦是水果界的台積電，聽到陸委會說台灣人不吃感到匪夷所思，他也喊話中國，對進口台灣農產品應該建立有序的制度性作法。台北市長蔣萬安今陪同國民黨市議員參選人一同合體造勢拍攝形象照，會前受訪稱，自己非常喜歡吃鳳梨釋迦，一直認為台灣的鳳梨釋迦是水果界的台積電，全世界沒有任何一個國家可以像台灣鳳梨釋迦生產這麼好吃跟特別，聽到陸委會說台灣人不吃覺得匪夷所思，連總統賴清德都喜歡吃。蔣萬安也說，饒慶鈴是用錄影談話的方式在海峽論壇為農民爭取訂單，自己沒有去，是為農民生計發聲，這跟統戰有什麼關係？所以完全無法接受陸委會用這樣的理由查辦。蔣萬安也呼籲，「對岸對於進口台灣農產品，應建立穩定有序的制度性作法，包括合理的檢疫、稅率，不要讓台灣農民成為無辜受害者。」