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針對民進黨台北市長參選人沈伯洋提出內湖交通政策，國民黨新北市長參選人李四川表示，沈伯洋提出的5項解方，都是他跟台北市長蔣萬安3年來努力在做的，沈伯洋可以去跟在地單位請教。對此，沈伯洋今（20）反問，若已經有在做，為何交通問題還未解決？他也諷刺，若李四川認為還有什麼需要改善的，也能考慮回來台北市。沈伯洋上午赴景美集應廟參拜，媒體詢問，李四川說稱沈伯洋提出的解方，蔣萬安也有做，會不會覺得這是肯定？沈伯洋會前受訪時感嘆，前陣子提出內湖交通該怎麼做，卻被假消息攻擊，結果到了這幾天，李四川突然又說，他講的他們都有在做，「如果已經有在做，為什麼現在交通還沒解決？」他很高興他們能肯定他們提出的方向是正確的，但也要問執行面，「為什麼今天方向正確，現在還在塞車？顯然執行面有需要改善的地方」。「如果李四川認為有什麼需要改善的，也可以考慮回來台北市，因為他之前就是在這邊！」沈伯洋說，他覺得大家共同想出解方，看執行面哪裡出問題，ESG的獎勵哪邊可以加強，這都是市民所關心問題。針對台北近日大雨淹水議題，沈伯洋提到，他昨天也有特別提到，並不是說台北市政府完全都沒有在做這些工程，但在進行過程當中，有完成的，也有沒完成的，這本來就有時程。沈伯洋說，對市民而言，市民要知道，若還沒完成，接下來遇到什麼風險？「如果這邊完成了，照理說不應該積水，那為什麼積水了？可不可以趕快告訴大家原因？」他說，市民想知道的是風險在哪裡、要如何應對，市民不會想要看到這些政治口水，「或者說我們都已經做得很好」，這不是市民想要聽的答案。