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2026年世界盃小組賽D組上演了一場火花四射的對決，巴拉圭隊在開賽後展現出令人驚嘆的宰制力。效力於美國職業足球大聯盟（MLS）亞特蘭大聯隊的加拉扎（Matias Galarza），在開場僅64秒便以一記精準的左腳低射破門，不僅幫助巴拉圭取得夢幻開局，更正式刷新了本屆世界盃至今的「最快進球」紀錄。另外這也是美國職業足球大聯盟（MLS）本屆打進的第5顆進球，追平歷史紀錄。比賽才剛鳴哨，土耳其隊中場防線便出現失誤，巴拉圭隊迅速發動攻勢，球權流轉至加拉扎腳下。他面對土耳其門將查基爾（Cakir），冷靜起腳，皮球精準擦過門柱內側竄入網中，整個過程僅耗時64秒。這粒極具觀賞性的進球，讓現場球迷沸騰，同時也讓本屆世界盃的進球紀錄再度被改寫。值得注意的是，就在加拉扎刷新紀錄的前不久，摩洛哥球員賽巴里（Saibari）才剛以1分11秒的成績締造本屆最快進球。短短數小時內，紀錄便被再度推向新高。憑藉此粒進球，巴拉圭隊成功追平了法國與丹麥的歷史成就，成為世界盃史上在比賽開場前100秒內，累計達成2次進球的國家隊之一。巴拉圭隊曾在1998年世界盃對陣奈及利亞時，由阿亞拉（Celso Ayala）上演過類似的閃電突襲，此次加拉扎的進球再次驗證了這支球隊強大的開局爆發力。加拉扎的這一球，同樣具備指標性意義。這是本屆世界盃由MLS球員所貢獻的第5粒進球，正式追平了2002年創下的單屆世界盃MLS球員進球數歷史紀錄。本屆世界盃共有創下歷史紀錄的44名現役MLS球員入選各國國家隊大名單，隨著賽事深入，美職聯球員的強勢表現，無疑已成為本屆賽事中不容忽視的一股核心力量。