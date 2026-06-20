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▲在阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino，圖）的帶領下，美國男足展現了強大的進攻火力。他們以2比0擊退澳洲，睽違近一世紀再度於世界盃賽場上拿下二連勝的壯舉。（圖／美聯社／達志影像）

▲摩洛哥中場球員塞巴里（Ismael Saibari）在開賽僅71秒便閃電破門，幫助球隊以1比0險勝蘇格蘭。摩洛哥全場完成破非洲球隊紀錄的601次傳球，技術流打法備受讚譽。（圖／路透／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽持續進行，巴西在C組次輪以3：0輕取海地，不只收下關鍵勝利、暫居小組龍頭，更在世界盃歷史紀錄簿上寫下新頁。此役過後，「森巴軍團」隊史世界盃總進球數來到241球，正式超越德國的239球，成為世界盃史上總進球最多的國家隊；同時，巴西本場還派上雷恩（Rayan）與恩德里克（Endrick）兩名U20小將，這是隊史繼1958年比利（Pelé）與阿爾塔菲尼（Altafini）後，再度於單場世界盃同時使用2名未滿20歲球員。巴西在擊退海地的比賽中，踢進了隊史在世界盃的第241顆進球，正式超越宿敵德國（239球），成為世界盃歷史上的「總進球王」。此外，本場比賽巴西派上了19歲又320天的雷恩（Rayan）與小將恩德里克（Endrick）並肩作戰，這是森巴軍團史上「第二次」在單場世界盃同時派上兩名U20小將，前一次已經要追溯到1958年的球王比利（Pelé）與阿爾塔菲尼（Altafini）。而在進球功臣方面，單場梅開二度的庫尼亞（Matheus Cunha）成為自2014年內馬爾（Neymar）以來，首位在世界盃上半場就踢進兩球的巴西男足球員；維尼修斯（Vinícius Júnior）也成為隊史第12位在前兩場比賽皆有進球的球員。不過，巴西下半場僅有2次射門，也追平了自1966年以來隊史在世界盃半場的最少射門紀錄。地主國之一的美國隊以2比0擊敗澳洲後，順利挺進淘汰賽。這是美國男足自1930年首屆世界盃以來，睽違近一世紀再度於世界盃賽場上拿下「二連勝」。在阿根廷籍主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）的帶領下，美國隊展現出強大的進攻火力，小組賽至今已狂轟6球，追平隊史單屆小組賽的最多進球紀錄。同時，名將之子弗里曼（Alex Freeman）以21歲又314天的年紀，成為美國隊自2014年以來最年輕的世界盃進球者。值得一提的是，美國隊的強勢表現也帶動了中北美洲及加勒比海足聯（CONCACAF）的整體數據，該賽區球隊目前已在本屆賽事攻入17球，創下單屆歷史新高。在C組的另一場賽事中，摩洛哥以1比0險勝蘇格蘭，與巴西並列小組龍頭。此戰摩洛哥展現了極致的傳控技術，全場完成了高達601次傳球，創下自1966年有統計以來，非洲球隊在世界盃的單場最高傳球紀錄。進球功臣塞巴里（Ismael Saibari）在開賽僅71秒便閃電破網，這是非洲球員在世界盃史上第二快的進球（僅次於2006年迦納前鋒吉安的1分08秒）。隨著這場勝利，摩洛哥也將世界盃小組賽連續不敗紀錄推進至6場（3勝3平），正式超越喀麥隆與塞內加爾，成為非洲歷史第一。反觀對手蘇格蘭，全場竟「0次射正」，寫下隊史自1986年交手丹麥以來的最慘進攻紀錄。