我是廣告 請繼續往下閱讀

釋迦出口數據：中國占比逾九成 台東為主產地

關稅生變 農糧署今年初啟動穩定措施

鳳梨釋迦小知識：蜜釋迦、奇美釋迦也是它

陸委會副主委梁文傑為台東「鳳梨釋迦」槓上縣長饒慶鈴，直呼台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品，引發議論。事實上鳳梨釋迦產季為每年12月至4月，農糧署今年初也啟動擴大內需、多元加工等產銷穩定措施，提供國人在超市、量販等通路採購。根據去年釋迦出口統計，中國占逾九成，價值達734.6萬美元。去年釋迦（包含大目釋迦、鳳梨釋迦）外銷總重為3631公噸、價值804.8萬美元，出口中國占比達92%；第二位為香港占近7%；其餘皆不到1%，包含加拿大、印尼、新加坡、越南、菲律賓、汶萊、日本。114/115期鳳梨釋迦全台收穫面積共2,454公頃，台東縣占99％，預估產量為1萬2,761公噸。中國2024年停止關稅優惠，對台灣鳳梨釋迦進口關稅提高至20％，再加上增值稅9%，合計出口到中國稅率近3成，原本一顆20元，硬生生被迫漲到26元，農業部農糧署今年初曾啟動規劃補助行銷、擴大內需、多元加工及結構調整等產銷穩定措施，希望改善出口量下滑、國內生產過剩，讓價格雪崩的問題。受到去年颱風影響，產期集中在1月下旬至2月下旬（春節前後）採收。農糧署規劃拓展海外拓銷獎勵，補助行銷國際新興高端市場海（空）運3至70元／公斤及相關附加獎勵，以及輔導產地農民團體與全聯、家樂福、統一超商、全家便利商店等多元通路合作銷售，提供國人送禮與居家享用選擇。根據農糧署112年數據，自111年底啟動鳳梨釋迦銷售措施，國外行銷目標預計執行5,000公噸、國內行銷7,000公噸及加工3,000公噸，總計15,000公噸。不到3個月時間，出口已達2,838公噸、國內行銷4,748公噸、加工達到1,123公噸。鳳梨釋迦因具有鳳梨等熱帶水果風味，故稱為「鳳梨釋迦」或「旺來釋迦」，中部地區果農稱呼「蜜釋迦」，南部高雄地區稱呼「奇美釋迦」。我國在民國54年自以色列引進鳳梨釋迦的Gefner品種試種，由於夏期果採收後，無商品與食用價值，因此一開始並未順利推廣。直至農委會臺東區農業改良場利用修剪技術生產冬期果，避免裂果才形成產業，並自民國86年起快速發展。