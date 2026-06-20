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陸委會副主委梁文傑18日稱鳳梨釋迦「台灣人幾乎不吃」、「仰中共鼻息的農產品」等語，引起外界討論。對此，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩19日表示，許多農民朋友對相關言論感到受傷與委屈，他希望替台東農民說句公道話，也呼籲社會各界以更多同理心看待農民的處境。陳瑩指出，鳳梨釋迦是台東農民一代又一代努力發展的重要產業，每一顆果實背後都是農民整年的辛勞與期待，台東鳳梨釋迦品質優異，具備高度市場競爭力與發展潛力，不應受到否定或誤解，而農民最單純的願望就是把水果種好、順利銷售、照顧家庭。陳瑩表示，相信梁文傑的原意，是提醒台灣農產品過度依賴單一市場所帶來的風險，事實上，過去鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧及石斑魚等案例都顯示，一旦市場過度集中，當政策或政治因素發生變化時，受衝擊最深的往往是第一線農民；他認為，近期相關討論確實讓部分農民感到受傷，社會各界都應展現更多理解與同理心，農民不是冷冰冰的統計數字，也不應成為政治辯論中的工具，而是一個個需要被支持與照顧的家庭。陳瑩進一步指出，目前台東鳳梨釋迦面臨的真正挑戰，是中國仍對台灣鳳梨釋迦課徵高達29%的關稅。同時，中國近年持續擴大種植面積、提升栽培技術，當其自產鳳梨釋迦的品質與產量逐漸穩定，而台灣農民仍面臨高關稅門檻時，未來競爭壓力勢必持續增加。陳瑩表示，去不去海峽論壇、錄不錄宣傳影片，都不是問題的核心。只要產業持續依賴單一市場，即使投入再多資源拓展中國市場，農民仍將面臨高度的不確定性與風險，若有人認為鳳梨釋迦除了中國市場之外別無出路，才是真正低估台灣農業的實力，也忽略了台東農民的努力與潛力。陳瑩表示，與其讓農民在政治攻防中被迫選邊站，不如共同思考如何讓台東農業走得更穩、更遠，他日前提出的農業政策，即是希望從根本解決產業面臨的困境。陳瑩重申，未來若有機會擔任台東縣長，將推動三大農業政策方向：第一，協助農民開拓多元市場。除維持既有市場外，也將積極布局日本、美國、新加坡、馬來西亞及其他東南亞市場，建立更穩定且分散的銷售通路。第二，建立台東農業產銷預警與總量管理機制。陳瑩說，透過數據分析掌握市場需求、種植面積及價格趨勢，降低盛產滯銷風險，協助農民穩定收益；第三，持續陪伴農民創新升級，他說，協助有意願的農民發展符合市場需求的作物，並強化加工加值、冷鏈物流、品牌行銷及電商通路，提升農產品附加價值與市場競爭力。陳瑩強調，農民真正需要的是訂單，不是口水；需要的是穩定收入，而非政治表演，台東農業不應被綁在任何單一市場之上，而是要具備走向更多市場、創造更高價值的能力。他說，身為民意代表及台東縣長候選人，他的責任不是讓農民在不同立場間做選擇，而是努力為農民爭取更多市場、更穩定的收入與更有保障的未來，這才是真正為農民著想、也是真正對台東農業負責的態度。