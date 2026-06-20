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▲面對長達近半場的人數劣勢，巴拉圭防線展現驚人韌性，封鎖土耳其進攻奪勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲土耳其全場狂轟濫炸，卻在兩場小組賽累積 62 次射門仍無法取得進球，最終在屢次錯失絕平良機的遺憾中，無奈接受落敗與提前出局的命運。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽D組上演驚心動魄的一役。巴拉圭隊在主力球員阿爾米隆（Miguel Almiron）因違規「遮嘴」遭紅牌罰下的極端劣勢下，硬是靠著開賽僅65秒的閃電進球，以1：0驚險力克土耳其。此役戰罷，土耳其苦吞二連敗確定提前出局，而受益於此結果，東道主美國隊憑藉2連勝積6分的戰績，正式鎖定D組龍頭寶座，這也是美國男足自2010年以來，首次在世界盃小組賽以分組第一之姿挺進淘汰賽。開賽僅65秒，土耳其後場發生嚴重失誤，巴拉圭球員恩西索（Enciso）隨即橫傳弧頂，加拉札（Matias Galarza）展現絕佳腳法，一記精準貼地斬破門，不僅幫助球隊取得夢幻開局，更刷新了本屆世界盃的最快進球紀錄。比賽局勢在下半場出現轉折，巴拉圭核心阿爾米隆在與土耳其球員米爾迪爾（Mert Muldur）進行爭執時，因習慣性「遮嘴說話」遭到檢舉。經VAR回放確認，阿爾米隆觸犯了本屆世界盃針對衝突中遮嘴溝通的禁令，成為足球史上首位因此被紅牌驅逐出場的球員。面對長達近半場的人數劣勢，巴拉圭防線展現驚人韌性。土耳其全場狂轟濫炸，卻在兩場小組賽累積62次射門仍無法取得進球，最終在屢次錯失絕平良機的遺憾中，無奈接受落敗與提前出局的命運。隨著土耳其敗給巴拉圭，同組的美國隊成了最大贏家。早前已擊敗澳洲的美國隊，憑藉6分積分領跑，在土耳其落敗後，已確保能在最後一輪比賽後穩坐小組榜首。美國隊長里姆（Tim Ream）在賽後受訪時難掩激動，他表示全隊在回到加州營地後，聚在休息室共同觀看了這場關鍵賽事，當得知球隊提前鎖定小組頭名時，全隊感到無比振奮。這是美國隊自2010年南非世界盃後，睽違16年再次以分組第一身份出線。這場結果不僅大幅改變了美國隊未來一週的備戰策略，也讓全美足球熱度在東道主主場持續沸騰。