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▲土耳其全場狂轟濫炸，卻在兩場小組賽累積62次射門仍無法取得進球，最終在屢次錯失絕平良機的遺憾中，無奈接受落敗與提前出局的命運。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽D組賽事產生第一隻被淘汰的球隊。土耳其在小組賽前兩戰中，展現了極高的控球權和射門次數，卻卻屢攻不進。今（20）日以0：1不敵巴拉圭，不僅提前一輪確定出局，更以2場比賽狂轟62次射門，以及保持78%控球率卻「零進球」，寫下世界盃自1930年以來兩項尷尬紀錄。這場比賽土耳其上半場就有多次機會破門，甚至在一回合中兩度「擦到門框」而不入，最終一球都沒進，遠低於他們被預測的至少能進3.46球的期待。本場對陣巴拉圭的比賽中，土耳其隊全場控球率高達78%），根據Opta統計，這創下了自1966年有統計以來，世界杯歷史上「擁有最高控球率卻仍被零封」的紀錄。整場比賽，土耳其發動了32次射門，擁有78%的控球率，反觀對手巴拉圭僅有22%的控球率與7次射門，卻憑藉開場65秒的一擊精準破門，帶走3分積分。土耳其兩場小組賽的數據令人怵目驚心：首戰面對澳洲30腳射門無果，今日對陣巴拉圭又嘗試32次射門，合計62次射門嘗試卻顆粒無收。根據數據網站統計，土耳其成為世界盃歷史上「小組賽前兩場射門次數最多卻零進球」的球隊。主將伊爾迪茲（Kenan Yıldız）本場表現極度掙扎，全場嘗試7次盤帶，儘管贏下不少地面對抗，但在最後一傳與終結能力上卻極度匱乏，全場4次嘗試傳中全數失敗，這也成了土耳其團隊進攻效率低落的縮影。土耳其總教練蒙特拉（Vincenzo Montella）的進攻體系在本次世界盃遭逢徹底失敗。儘管擁有高控球與大量的射門機會，但球隊缺乏有效的戰術變通，大多數射門皆屬於極低機率的遠射。數據顯示，土耳其在前兩場比賽的預期進球值（xG）累計僅約3.46，與62次射門數完全不成正比。隨著土耳其兩戰皆墨，小組賽末輪即便擊敗東道主美國，也將因對戰成績劣勢確定墊底。這支帶著極高期望來到美加墨的勁旅，最終只能帶著這項尷尬的「史上最衰」紀錄，提前收拾行李告別本屆世界盃。