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2026世界盃首張遮嘴紅牌！土耳其邪門11人優勢仍輸球

捂著嘴巴對穆杜爾（Mert Müldür）說話，穆杜爾馬上抗議，裁判經過影像輔助判決（VAR）檢視後，將阿米隆以紅牌罰下

▲巴拉圭明星球員米格爾·阿爾米隆（Miguel Almiron）在與對手發生口角時，因習慣性「遮嘴說話」遭到主審直接出示紅牌驅逐出場，成為本屆世界盃實施新規以來，首位因此遭罰下的球員。（圖／美聯社／達志影像）

有好幾球不是歪掉差一點就是一直撞到門框，超級邪門讓許多跟直播的觀眾都感到不可思議，土耳其球員自己頭髮都快抓光，終場還是沒能拿下1分輸球。

土耳其超離譜數據1分都沒有！觀眾大傻眼：根本卡到陰等級

土耳其射門次數高達33次（巴拉圭6次）、射正6次（巴拉圭2次）、控球率78%、傳球成功率高達90%、角球12球（巴拉圭0球），連官方計算土耳其的進球期望值都有2球

▲土耳其對上巴拉圭整場數據一圖看，土耳其狂射門33次就是攻不進半分，整場控球率甚至高達78%。（圖/Google）

▲土耳其全場狂轟球門33次全部都沒進球，不是被防守就是一直打到門框，二連敗後確定在本屆世界盃出局，賽後球員坐在地上落下不甘心的淚水。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃小組賽第二輪開踢第二天，今（20）日台灣時間上午11時30分由D組的土耳其對上巴拉圭，原本盤口預測土耳其可以奪勝，沒想到在開賽64秒巴拉圭就進球得分，隨後一連超展開，巴拉圭上半場有球員領紅牌下場，結果土耳其雖然攻勢猛烈但卻無法進球，整場33次射門、控球率78%還是沒辦法拿下1分，尤其好幾次明明就會得分的機會球全部歪掉或者撞框，許多球迷都直言：「這場比賽土耳其真的很像卡到陰......裁判也辛苦了應該要加雞腿。」回顧本場賽事，比賽才剛開始64秒，土耳其左後場遭壓迫傳球失誤，巴拉圭發起快攻，加拉薩（Matías Galarza）在約26碼處左腳低射破門，創下本屆世界盃目前進球最快紀錄。然而雙方一路僵持到傷停補時比數都沒有再增加，由於前45分鐘雙方就不斷起口角，甚至連教練團也被給出黃牌，裁判整場非常忙碌，直到傷停補時3分鐘，巴拉圭球員受傷倒地後，兩隊發生爭執甚至有肢體衝突，雙方不滿情緒已經到達頂點。沒想到這時巴拉圭的主力明星球員米格爾·阿爾米隆（Miguel Almiron）在與對手發生口角時，，結束上半場還是0：1巴拉圭領先。土耳其帶著巨大的優勢進到下半場，是11人踢10人的大好反攻局，巴拉圭的防線收縮的更為緊密，基本下半場整場都是土耳其在進攻，巴拉圭只能一直處於被動防守，但無論巴拉圭怎麼踢、怎麼做出好球，撇開被守門員、被對手擋下以外，整場數據總結，，但終場結束比數0：1土耳其輸球，也因為首場爆冷輸給澳洲，目前積分為0的土耳其已經確定淘汰，無緣晉級32強，賽後土耳其球員坐在地上痛哭，難掩失落。不少球迷跟到這場土巴戰直播後都表示：「土耳其真的輸得太邪門了....這個數據1顆球都沒進真的很扯」、「還真的別說，土耳其兩場比賽射62顆1分都沒有，實在是老天都不站在他們這邊」、「這場裁判真的要加雞腿啦！排解糾紛又有一堆事情要處理」、「這場裁判真的辛苦了，連教練團都在鬼吼鬼叫不受控，差點打起來真是嚇死」、「第一張遮嘴紅牌都罰出來了，狂射門33次沒進，甚至還有12顆角球，只能說土耳其天註定贏不了」。