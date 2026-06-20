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▲象牙海岸隊在此前傳出壞消息，陣中後防大將恩迪卡因大腿傷勢，確認無法出賽。（圖／美聯社）

▲數據分析指出，德國隊在首戰中狂轟26次射門，其流暢的進攻組織與多點開花的戰術體系，令各國防線難以捉摸。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽持續火熱，台灣時間6月21日凌晨4點，奪冠熱門德國隊將在多倫多BMO球場迎戰象牙海岸。在首戰以7：1狂勝古拉索後，德國隊氣勢如虹，儘管象牙海岸首戰以1：0擊敗厄瓜多，防守端展現韌性，但面對防線核心恩迪卡（Evan N’Dicka）因傷缺陣的打擊，各界專家與數據模型皆一面倒看好德國隊將輕鬆取勝，甚至有望以3球以上的差距橫掃對手。象牙海岸隊在此前傳出壞消息，陣中後防大將恩迪卡因大腿傷勢，確認無法出賽，這對準備面對德國強大進攻火力的象牙海岸來說無疑是雪上加霜。根據多間體育預測機構，包含《Covers》、《Dimers》及《Syracuse》等媒體的專家模型分析，在綜合了陣容缺損與數據模擬後，一致認為這場比賽將演變為德國隊的進攻表演賽。《Covers》作家Sam Farley寫道，「象牙海岸的後衛很容易被拉出防守位置。上一場厄瓜多雖然沒能攻破象牙海岸的球門，但他們給象牙海岸製造了不少麻煩，而以德國隊的實力，這些失誤肯定會被抓住機會懲罰。」數據分析指出，德國隊在首戰中狂轟26次射門，其流暢的進攻組織與多點開花的戰術體系，令各國防線難以捉摸。專家們不僅看好德國隊能夠順利過關，更預測本場比賽總進球數將「大於2.5球」。Sam Farley更大膽預測，憑藉基米希（Joshua Kimmich）與納撒尼爾·布朗（Nathaniel Brown）在邊路的極強過載能力，日耳曼戰車將能持續撕裂象牙海岸的防線。儘管象牙海岸的迪奧曼德（Yan Diomande）展現出色的速度與反擊威脅，但預計難以阻擋德國隊的狂攻。目前市場賠率與模擬結果皆顯示，德國隊有極高機率能夠輕鬆贏下3球或更多，是一場實力懸殊的對決。這場關鍵的小組賽將於多倫多BMO球場舉行，由FOX電視台進行現場轉播。德國隊預計將持續採用4-2-3-1的陣型，由穆西亞拉（Jamal Musiala）、哈弗茨（Kai Havertz）與維爾茨（Florian Wirtz）組成極具靈活性的進攻核心。對於想要關注這場賽事的球迷而言，焦點不僅在於德國能否延續首戰的瘋狂火力，更在於象牙海岸是否能透過反擊製造驚喜。然而從目前各方提供的數據模型來看，德國隊勢如破竹的奪冠氣勢，極有可能在本場比賽後再次得到驗證。