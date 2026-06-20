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反台獨也反武統！靠攏國民黨親美和中路線

因應藍營內部競爭 雙向操作布局兩岸籌碼

靈活重整戰略旗鼓！透露進軍一線大咖野心

國民黨主席鄭麗文近期話題不斷，繼今年4月與中國國家主席習近平會晤後，本月初再度率團赴美訪問。文化大學廣告系教授鈕則勳昨（19）日接受政論節目專訪時分析，鄭麗文近期在策略上展現了三大轉變，深刻透露出她欲躋身藍營核心大咖、甚至競逐2028年大選的強烈企圖心。鈕則勳在《POP大國民》節目中與主持人平秀琳對談時提到，鄭麗文日前赴美訪問，雖然對外宣傳極力拉高底氣，但實質會晤的美國官員層級並不算太高，屬於「如人飲水，冷暖自知」。加上美國後續主動邀請立法院長韓國瑜訪美，屆時規格與層級勢必超越鄭麗文，在面子與現實的雙重壓力下，促使鄭麗文深刻意識到「親美、不顯著親中」仍是美方對台灣政治人物的核心期待，進而加速了她調整論述的步伐。針對鄭麗文近期接受外媒《經濟學人》訪問時，特別提及「反對法理台獨，但若中共在台灣未宣布獨立下武力犯台，台灣一定會戰鬥與還擊」的觀點，並拋出國民黨應研擬無人機草案的想法，日前她更在洛杉磯記者會上直言，與對岸交流並不代表認同或接受共產主義。鈕則勳分析，這些發言被視為全面靠攏國民黨傳統的「親美和中」路線，其論述調整背後有著深刻的政經脈絡。鈕則勳進一步指出，這波調整首先源於藍營內部競爭。鄭麗文眼見台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等黨內要角皆展現明確的親美姿態，而自己過去常被貼上「親陸」標籤，恐難以完全對接台灣主流民意。為了破解民進黨慣用的「抗中牌」，並在基層開創自身定位，鄭麗文選擇在論述上進行細膩鋪陳，全面趕上「韓盧」的腳步。同時，這番策略轉變也是「做給對岸看」的雙向操作，鄭麗文透過表明「務實防衛」的底線，反而能在日後與對岸互動溝通時，為自己爭取到更多博弈的資源與籌碼，進一步擴大在黨內外的實質影響力。鈕則勳總結認為，從兩岸論述、國防法制到美方互動，鄭麗文一看到風向與苗頭不對，便迅速且靈活地重整戰略旗鼓，這不僅突顯了鄭麗文務實、彈性的政治性格，更直接揭示了她不甘僅扮演次要角色，對於躋身藍營一線大咖、進而佈局2028年大位的政治野心，已經愈來愈強烈。