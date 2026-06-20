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📍 2026世界盃6/21德國VS象牙海岸基本資訊

📍 德國vs象牙海岸戰力分析

📍 德國vs象牙海岸預計先發名單與傷兵名單

📍 德國vs象牙海岸之戰焦點與結果預測

📍 2026世界盃德國國家隊球員名單

📍 2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單

📍 2026世界盃E組賽程表

📍 台灣2026世界盃轉播平台總整理

2026世界盃6/21德國VS象牙海岸

項目 內容 對戰組合 🇩🇪 德國 vs 象牙海岸 🇨🇮 開踢時間 台灣時間2026年6月21日 凌晨4:00 比賽場地 加拿大多倫多 BMO體育場（BMO Field） 主裁判 胡安·加布里埃爾·貝尼特斯·馬雷科（Juan Gabriel Benítez Mareco，巴拉圭） 所屬組別 小組賽 E 組（第2輪） 賽前戰績 德國首輪7：1血洗庫拉索；象牙海岸首輪1：0小勝厄瓜多，兩隊同積3分並列E組榜首 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

德國VS象牙海岸焦點戰力分析

▲德國首戰以7：1大勝庫拉索，展現強大進攻火力，哈弗茨（Kai Havertz）、穆夏拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）將是德國爭取二連勝的關鍵。（圖／路透／達志影像）

▲象牙海岸睽違12年重返世界盃舞台，首戰靠阿邁德·迪亞洛（Amad Diallo）第90分鐘進球以1：0擊敗厄瓜多，本戰將挑戰E組強權德國。（圖／美聯社／達志影像）

德國VS象牙海岸傷兵情報與預計先發名單

▲德國隊長基米希（Joshua Kimmich）將坐鎮中場調度，中場控制權將成為比賽勝負關鍵。（圖／路透／達志影像）

德國vs象牙海岸之戰焦點與結果預測

⚽ 賽果預測

▲象牙海岸仰賴凱西耶（Franck Kessié）與桑加雷（Ibrahim Sangaré）的攔截能力。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃德國國家隊球員名單（總教練：納格爾斯曼 Julian Nagelsmann）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 曼努埃爾·諾伊爾 Manuel Neuer 拜仁慕尼黑 40 門將 奧利弗·鮑曼 Oliver Baumann 霍芬海姆 35 門將 亞歷山大·努貝爾 Alexander Nübel 斯圖加特 29 後衛 安東尼奧·呂迪格（副隊長） Antonio Rüdiger (VC) 皇家馬德里 33 後衛 約納坦·塔 Jonathan Tah 拜仁慕尼黑 30 後衛 大衛·勞姆 David Raum RB萊比錫 28 後衛 尼可·肖洛特貝克 Nico Schlotterbeck 多特蒙德 26 後衛 瓦爾德馬·安東 Waldemar Anton 多特蒙德 29 後衛 馬利克·蒂奧 Malick Thiaw 紐卡斯爾聯 24 後衛 納撒尼爾·布朗 Nathaniel Brown 法蘭克福 22 後衛 帕斯卡爾·格羅斯 Pascal Groß 布萊頓 34 中場 約書亞·基米希（隊長） Joshua Kimmich (C) 拜仁慕尼黑 31 中場 費利克斯·恩梅查 Felix Nmecha 多特蒙德 25 中場 弗洛里安·維爾茨 Florian Wirtz 利物浦 23 中場 賈馬爾·穆夏拉 Jamal Musiala 拜仁慕尼黑 23 中場 萊昂·戈雷茨卡 Leon Goretzka 拜仁慕尼黑 31 中場 安格洛·斯蒂勒 Angelo Stiller 斯圖加特 25 中場 萊納特·卡爾 Lennart Karl 拜仁慕尼黑 18 中場 納迪姆·阿米里 Nadiem Amiri 美因茲05 29 中場 亞歷山大·帕夫洛維奇 Aleksandar Pavlović 拜仁慕尼黑 22 前鋒 凱·哈弗茨 Kai Havertz 阿森納 27 前鋒 勒羅伊·薩內 Leroy Sané 加拉塔薩雷 30 前鋒 尼克·沃爾特梅德 Nick Woltemade 紐卡斯爾聯 24 前鋒 賈米·勒韋林 Jamie Leweling 斯圖加特 25 前鋒 德尼茲·翁達夫 Deniz Undav 斯圖加特 29 前鋒 馬克西米利安·拜爾 Maximilian Beier 多特蒙德 23

2026世界盃象牙海岸國家隊球員名單（總教練：法耶 Emerse Faé）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 亞希亞·福法納 Yahia Fofana 賴茲體育（土超） 33 門將 穆罕默德·科內 Mohamed Koné 沙勒羅瓦 23 門將 阿爾邦·拉豐 Alban Lafont 帕納辛奈科斯 24 後衛 埃馬紐埃爾·阿格巴杜 Emmanuel Agbadou 貝西克塔斯 30 後衛 克里斯托弗·奧佩里 Christopher Opéri 伊斯坦堡巴沙克謝希爾 30 後衛 烏斯曼·迪奧曼德 Ousmane Diomande 史浮頓 22 後衛 古埃拉·杜埃 Guéla Doué 史特拉斯堡 22 後衛 吉斯蘭·科南 Ghislain Konan 吉爾維森特 31 後衛 奧迪隆·科蘇努 Odilon Kossounou 亞特蘭大 25 後衛 埃旺·恩迪卡（傷勢存疑） Evan Ndicka 羅馬 25 後衛 威爾弗里德·辛戈 Wilfried Singo 加拉塔薩雷 25 中場 塞科·福法納 Seko Fofana 波爾圖 31 中場 帕爾費·吉亞貢 Parfait Guiagon 沙勒羅瓦 25 中場 克里斯特·伊納奧·烏萊 Christ Inao Oulaï 特拉布宗體育 29 中場 弗朗克·凱西耶（隊長） Franck Kessié (C) 阿赫利（沙烏地） 29 中場 易卜拉欣·桑加雷 Ibrahim Sangaré 諾丁漢森林 28 中場 讓-米夏埃爾·塞里 Jean-Michaël Seri 馬里博爾 34 前鋒 西蒙·阿丁拉 Simon Adingra 摩納哥 24 前鋒 安傑-約安·博尼 Ange-Yoan Bonny 國際米蘭 22 前鋒 阿邁德·迪亞洛 Amad Diallo 曼聯 23 前鋒 奧馬爾·迪亞基特 Oumar Diakité 布魯日塞克勒 24 前鋒 揚·迪奧曼德 Yan Diomande RB萊比錫 19 前鋒 埃萬·蓋桑 Evann Guessand 水晶宮 25 前鋒 尼可拉斯·佩佩 Nicolas Pépé 維拉雷亞爾 31 前鋒 巴祖馬納·圖雷 Bazoumana Touré 霍芬海姆 21 前鋒 艾利·瓦希 Elye Wahi 尼斯 22

2026世界盃E組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 比賽場地 第1輪 🇩🇪 德國 vs 庫拉索 🇨🇼 2026年6月15日 凌晨1:00（德國7:1勝） 休士頓NRG體育場 第1輪 🇨🇮 象牙海岸 vs 厄瓜多 🇪🇨 2026年6月15日 上午7:00（象牙海岸1:0勝） 費城林肯金融球場 第2輪 🇩🇪 德國 vs 象牙海岸 🇨🇮 2026年6月21日 凌晨4:00 多倫多BMO體育場 第2輪 🇪🇨 厄瓜多 vs 庫拉索 🇨🇼 2026年6月21日 待定 待定 第3輪 🇪🇨 厄瓜多 vs 德國 🇩🇪 2026年6月26日 凌晨4:00 紐澤西大都會人壽體育場 第3輪 🇨🇼 庫拉索 vs 象牙海岸 🇨🇮 2026年6月26日 凌晨4:00 費城林肯金融球場

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App（OTT） 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 台視（TTV） 無線電視 關鍵場次（如決賽、四強） 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃E組第2輪賽事即將點燃戰火，由四屆世界盃冠軍「日耳曼戰車」德國迎戰非洲冠軍「大象軍團」象牙海岸。兩隊在首輪賽事中雙雙拿下開門紅，目前同積3分、並列E組榜首，這場「龍頭之戰」的勝方將提前一輪鎖定32強晉級門票。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場E組焦點對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。德國由38歲少帥朱利安·納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）執掌兵符，首輪面對首度晉級世界盃的庫拉索一役狂轟7球，凱·哈弗茨（Kai Havertz）梅開二度，加上費利克斯·恩梅查（Felix Nmecha）、肖洛特貝克（Nico Schlotterbeck）、穆夏拉（Jamal Musiala）、布朗（Nathaniel Brown）、翁達夫（Deniz Undav）等多達6人輪番建功，攻勢猛烈。陣中由隊長約書亞·基米希（Joshua Kimmich）坐鎮中場調度，搭配新生代核心維爾茨（Florian Wirtz）與穆夏拉的創造力，再加上40歲老將諾伊爾（Manuel Neuer）回鍋鎮守球門，整體陣容兼具經驗與才華。本場若再拿下勝利，德國即可提前一輪確定晉級32強。這是象牙海岸睽違12年（上次參賽為2014年）重返世界盃舞台，陣中由現年29歲、出賽超過百場的隊長弗朗克·凱西耶（Franck Kessié）領軍，這也是他生涯首次踏上世界盃舞台。象牙海岸首輪面對厄瓜多一役踢得相當艱辛，全場僅43%控球率、4腳射正，所幸替補登場的阿邁德·迪亞洛（Amad Diallo）在第90分鐘攻入致勝球，以1：0驚險拿下開門紅。總教練埃梅爾斯·法耶（Emerse Faé）治軍下的象牙海岸擅長快速由守轉攻，搭配19歲新星揚·迪奧曼德（Yan Diomande，本季德甲最佳新秀）與桑加雷（Ibrahim Sangaré）的中場攔截能力，是這支「大象軍團」挑戰豪門的最大本錢。值得注意的是，象牙海岸前鋒艾利·瓦希（Elye Wahi）日前一度因法國國內的「操縱賽事」調查案，遭加拿大拒發入境簽證、無法隨隊赴多倫多比賽，所幸申請已在最後關頭獲得核准，瓦希確定可以隨隊出戰本場比賽。德國：目前無傷兵問題回報，全隊可用人選齊全，是本屆少數沒有傷停困擾的隊伍之一。象牙海岸：主力中後衛伊凡·恩迪卡（Evan Ndicka）因大腿後肌（腿後腱）傷勢出戰存疑，是否能夠先發備受關注；前鋒艾利·瓦希在簽證爭議落幕後預計可正常隨隊出戰。諾伊爾（Neuer）；基米希（Kimmich）、塔（Tah）、肖洛特貝克（Schlotterbeck）、布朗（Brown）；帕夫洛維奇（Pavlović）、恩梅查（Nmecha）；薩內（Sané）、穆夏拉（Musiala）、維爾茨（Wirtz）；哈弗茨（Havertz）約西亞·福法納（Y. Fofana）；古埃拉·杜埃（G. Doué）、辛戈（Singo）、阿格巴杜（Agbadou）、科南（Konan）；佩佩（Pépé）、凱西耶（Kessié，隊長）、塞科·福法納（S. Fofana）、揚·迪奧曼德（Y. Diomande）；瓦希（Wahi）、圖雷（Touré）德國與象牙海岸首輪雙雙獲勝、同積3分，本場等同E組的「分組第一爭奪戰」。若任一方在本場取勝，幾乎可以提前一輪確定晉級32強，戰略意義極高，雙方勢必全力以赴搶下勝利。德國首輪7：1血洗庫拉索展現驚人攻擊火力，哈弗茨近期狀態火燙、近5場代表阿森納與德國合計5球2助攻；象牙海岸雖然控球率偏低，但憑藉迪亞洛、瓦希、揚·迪奧曼德等鋒線好手的速度，擅長利用反擊一擊致命，這場「矛對矛」的攻防戰將格外精彩。德國中場由隊長基米希坐鎮調度，搭配帕夫洛維奇的防守覆蓋；象牙海岸則仰賴隊長凱西耶與諾丁漢森林悍將桑加雷的攔截能力限制德國組織進攻。中場的控制權將是決定本場比賽走向的關鍵。專家分析：博弈市場普遍將德國列為大熱門（讓球盤口約-180至-217，平局約+350，象牙海岸獨贏約+450至+550；大小球盤口設在2.5球，看好「大」），反映外界看好德國延續首輪的猛烈攻勢。象牙海岸雖然防線經驗豐富、且擅長利用反擊製造威脅，但主力中後衛恩迪卡傷勢成疑，加上首輪面對厄瓜多時的控球與創造力明顯偏弱，預計德國將憑藉哈弗茨、維爾茨、穆夏拉的鋒線組合再下一城，並提前鎖定32強門票，但象牙海岸的速度型反擊仍有機會搶下一顆進球。