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2026世界盃最新積分排名：地主美國晉級32強、土耳其爆冷淘汰！

▲東道主之一的墨西哥在小組賽第二輪以1：0險勝南韓，寫下兩連勝，成為本屆世界盃首支挺進32強淘汰賽並鎖定小組第一的球隊。（圖／路透／達志影像）

▲巴西隊展現強大進攻火力，庫尼亞（Matheus Cunha）和維尼修斯（Vinicius Junior）先後進球，最終以3：0擊敗海地隊，收下本屆世界盃首勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲傳統豪權荷蘭隊首戰則以2：2遭到日本逼平，此役對戰瑞典面臨巨大的搶分壓力。（圖／美聯社／達志影像）

▲法國靠著姆巴佩的梅開二度及巴爾科拉（Bradley Barcola）的進球，以3：1擊敗塞內加爾，漂亮拿下小組賽首勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲英格蘭國家隊隊長哈里·凱恩（Harry Kane）在對陣克羅埃西亞的比賽中梅開二度，靠著兩次精彩進球與防守端的捨身攔截拿下8分最高分。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃小組賽同分遞補規則（Tiebreakers）

比較階段 順位 比較項目 規則說明 第一階段 （相關同分球隊比較） 1 2 3 對戰積分 對戰得失球差 對戰總進球數 僅比較這些同分球隊之間互相比賽時的積分。 若積分相同，比較彼此對戰的淨球數。 若再相同，比較彼此對戰時的總進球數。 第二階段 （全小組比賽比較） 4 5 6 小組賽總得失球差 小組賽總進球數 公平競賽積分 放大至整個小組的所有比賽，比較團隊總淨球數。 若相同，比較小組賽所有比賽的總進球數。 若再相同，依據黃、紅卡制度扣分，分數高（紀律佳）者晉級。 第三階段 （最終裁決） 7 FIFA世界排名 若經過前六項比較後仍完全相同，將直接以國際足總最新公布的FIFA世界排名高低決定晉級資格。

黃牌：扣1分



兩黃變一紅：扣3分



直接紅牌：扣4分



先拿黃牌再拿直接紅牌：扣5分

▲一年一度的世界盃足球賽已開打，C羅、梅西、內馬爾等好手在此舞台上表演。（圖／取自FIFA World Cup X）

2026年FIFA世界盃小組賽第二輪進入關鍵交鋒。東道主之一的美國國家隊（USMNT）稍早於西雅圖盧明球場以2：0完勝「袋鼠軍團」澳洲，寫下小組賽二連勝；加上同組的土耳其意外敗給巴拉圭，美國隊不僅與墨西哥攜手提前晉級32強，更直接鎖定了D組第一的寶座！相較之下，遭遇二連敗的土耳其與海地則不幸成為首批遭到淘汰的隊伍。以下為您帶來截至6月20日的各組即時戰況與排名逐一解析。墨西哥在第二輪擊敗南韓後已經穩穩拿下6分，由於對手之間互有勝負的關係，墨西哥已提前將A組第一收入囊中。南韓雖然目前排名第二，但最後一戰若不幸輸給南非、且捷克爆冷擊敗墨西哥，南韓仍有跌至第四名淘汰的風險。加拿大與瑞士同樣累積4分，不過加拿大在首戰以6-0血洗卡達積攢了大量的淨球數優勢。第三輪加拿大只要維持不敗（勝或平）就能奪下小組第一；而瑞士則必須全力求勝。波赫與卡達則在後方虎視眈眈，寄望在末輪死磕抓交替，以爭奪最佳第三名晉級的機會。巴西在第二輪重回正軌，目前以較佳的淨球數超越摩洛哥暫居C組第一。下一輪巴西只要擊敗蘇格蘭就能昂首以第一名出線。反觀中北美洲弱旅海地，在遭遇連敗後確定無法逃離墊底命運，遺憾出局。地主美國隊在波切提諾的調教下打出近年代表作，次輪2：0零封防守頑強的澳洲，成功以二連勝挺進淘汰賽。與此同組的土耳其原本被寄予厚望，卻在次輪踢鐵板不敵巴拉圭，二連敗的戰績讓他們在小組賽還剩一輪的情況下，提早宣告無緣淘汰賽。德國隊首戰以7：1血洗庫拉索，不僅斬獲3分積分，更握有高達6個淨球數。下一輪德國將硬碰同為3分積分的象牙海岸（首戰1比0勝厄瓜多）。德國只要贏球，且庫拉索在另一場比賽中踢平或擊敗厄瓜多，主教練尤利安·納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）的球隊就能提早鎖定E組第一。庫拉索與厄瓜多首戰吞敗，次輪兩隊將正面交鋒。若厄瓜多輸給庫拉索，且德國在另一邊踢平或擊敗象牙海岸，厄瓜多將宣告提前淘汰；反之，若庫拉索次輪落敗且象牙海岸保持不敗，這支加勒比海新軍的世界盃處女秀就將提前落幕。瑞典在首戰展現了極其恐怖的鋒線破壞力，以5：1痛擊突尼西亞獨佔3分積分與榜首。在今日點燃戰火的次輪對決中，瑞典若能一舉擊敗歐洲傳統豪權荷蘭，就能直接提早直通32強淘汰賽。荷蘭與日本在首輪踢出了一場精彩的2比2平局，兩隊目前同積1分。荷蘭此役面對瑞典背負著極大的必勝施壓。而突尼西亞形勢最為險惡，次輪他們如果敗給日本，且荷蘭在另一邊擊敗瑞典的話，突尼西亞將在第二輪過後提前宣告打包回家。G組是本屆賽事中局勢最詭譎的小組之一。首輪紐西蘭2：2戰平伊朗、比利時1：1踢平埃及，這導致小組賽第一輪打完後，四支球隊的勝場、敗場、積分、甚至淨球數完全一模一樣。由於四隊積分過於平均，本小組在第二輪賽事中，沒有任何一隊具備提前晉級的數學可能，同時也沒有任何一隊會被提前淘汰。次輪將由比利時對陣伊朗、紐西蘭正面對抗埃及，純粹看誰能先拔得頭籌。與G組相同，H組首輪同樣兩場皆平（烏拉圭1：1戰平沙烏地阿拉伯、西班牙0：0悶平維德角）。這個結果讓貴為奪冠熱門的西班牙與烏拉圭感到無比挫折，但也讓H組在第二輪完全陷入無人晉級、無人淘汰的大亂鬥狀態。西班牙次輪將硬碰剛剛逼平烏拉圭、氣勢正旺的沙烏地阿拉伯，老帥狄克·艾德沃卡特（Dick Advocaat）能否帶領西亞綠鷹再造奇蹟是最大看點；而遭遇後防重大傷兵潮的烏拉圭則要對陣維德角，兩場比賽的勝者將能搶先在混戰中佔據出線主動權。出線形勢解析： I組目前由兩大新世代超級巨星統治。哈蘭德領軍的挪威首戰4：1大勝伊拉克，姆巴佩掛帥的法國則以3：1輕取塞內加爾。法挪兩國目前同積3分、淨球數領先。第二輪法國將對陣伊拉克、挪威則對抗塞內加爾，只要法國與挪威次輪雙雙取勝，兩隊就將攜手提早直通32強。出局危機： 塞內加爾與伊拉克首戰吞敗，儘管兩隊次輪面對豪強的勝算較低，但由於世界盃賽制允許8個成績最好的第三名晉級，因此塞內加爾與伊拉克即便在第二輪再度落敗，也不會在次輪被數學淘汰，兩隊真正的生死戰將是末輪的正面對決。藍白軍團阿根廷首戰靠著梅西的帽子戲法以3：0大勝阿爾及利亞，而奧地利也以3：1擊敗喬治亞。兩支拿到3分積分的球隊將在第二輪正面硬碰硬。阿根廷只要擊敗奧地利，且另一邊的阿爾及利亞能夠從喬治亞手中逼平或搶下點數，阿根廷就將提前挺進32強。遭遇慘敗的阿爾及利亞與喬治亞暫時墊底。阿爾及利亞次輪若輸給喬治亞，且阿根廷與奧地利踢平，阿爾及利亞就將遭到淘汰；同樣地，喬治亞如果次輪不敵阿爾及利亞，且阿根廷不敗，喬治亞也將提早打道回府。哥倫比亞首戰以3：1輕取烏茲別克，暫居K組榜首。次輪哥倫比亞只要擊敗剛果民主共和國，就能提早鎖定一個晉級名額。傳奇巨星C羅（Cristiano Ronaldo）領軍的葡萄牙首戰爆冷1比1被剛果民主共和國逼平，次輪面對烏茲別克，葡萄牙面臨退無可退的必勝施壓。而中亞狼烏茲別克如果次輪再度輸給葡萄牙，且剛果成功擊敗哥倫比亞，烏茲別克就將提早宣告淘汰。英格蘭首戰憑藉哈里·凱恩（Harry Kane）的梅開二度以4：2力克克羅埃西亞，迦納則以1：0小勝巴拿馬。英格蘭與迦納即將在次輪正面交鋒，這場比賽的勝者將直接獲得直通32強的資格。英格蘭若勝，且另一邊克羅埃西亞無法擊敗巴拿馬，三獅軍團還能提早鎖定L組第一。傳統強權克羅埃西亞首戰狂失4球吞敗，次輪面對巴拿馬是他們的尊嚴與命運之戰。格子軍團若次輪不敵巴拿馬，且迦納從英格蘭身上拿到點數，上屆季軍克羅埃西亞將面臨小組賽提早出局的驚天大恥辱。