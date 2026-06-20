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中國暫停進口始末：介殼蟲爭議到加徵關稅

陸委會副主委梁文傑為台東「鳳梨釋迦」槓上縣長饒慶鈴，直呼台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，可說是完全仰中共鼻息的農產品，引發議論。農業部表示，鳳梨釋迦產業是中國標準的「養套殺」過程，先是釋出大量購買善意，又無預警單方面出口限制，接著又恢復部分地區的進口，並課徵高額關稅，讓產業面對巨大的不穩定性。農業部表示，中國自110年9月20日起，以介殼蟲為不符合國際規範為由，片面暫停進口我國鳳梨釋迦；農業部除了與地方政府、出口業者與農民共同強化介殼蟲等病蟲害防治措施，也透過開發加工產品、引導拓銷多元外銷市場等策略，改善鳳梨釋迦產業鏈。此外，我方也持續透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平臺，要求與中方進行科學與技術性對話，爭取恢復貿易，惟始終未獲得中方正面回應。中方112年6月20日單方面宣布恢復鳳梨釋迦輸入，但僅限部分地區，且未提供完整新檢疫規範。農業部表示，看似釋出部分善意，然卻在113年9月25日起恢復鳳梨釋迦進口關稅20%，再加上增值稅9%，大幅增加銷中貿易成本。雖然農業部已透過出口同意文件，管制鳳梨釋迦枝條等種苗出口，但中國近年持續擴大鳳梨釋迦的種植面積，讓國內鳳梨釋迦產業備受考驗。農業部表示，鳳梨釋迦產業是中國標準的「養套殺」過程，讓產業面對巨大的不穩定性，農民也承受很大的風險。農業永續發展及農民穩定收益是政府施政最大的原則，農業部會持續引導鳳梨釋迦產業朝向多元加工（製冷凍果丁、果泥及酒品等），也將調整產業結構，並引導業者開拓高端新興市場，減少高度依賴充滿不確定性市場的風險。