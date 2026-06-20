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烏克蘭大力打擊俄羅斯石油產業

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）19日表示，白俄羅斯領導人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）應該在「1週內」移除境內所有俄羅斯用來攻擊烏克蘭事設備，「如果他不這麼做，我們會自己動手」。綜合外媒報導，澤倫斯基指出俄羅斯軍隊利用位於白俄羅斯與烏克蘭接壤的兩個地區上的信號中繼站，協助攻擊烏克蘭平民。烏克蘭近期一直在加強其北部邊境的防禦，並為此與白俄羅斯進行一系列言詞交鋒，最終魯卡申柯重申白俄羅斯無意參與俄烏戰爭。但澤倫斯基強調，「說不想參戰有什麼意義？撤走這些裝備，關掉它。我認為一週的時間足夠他做到這一點」。澤倫斯基還說「如果他不這麼做，我們會自己動手」，但未繼續說明「動手」是指將要採取何種行動。澤倫斯基還提到了白俄羅斯的煉油業，稱其已成為莫斯科的主要供應商，而魯卡申柯完全可以阻止這種情況。在經歷了四年多的衝突之後，烏克蘭一直在加大對俄羅斯石油行業的攻擊力度，以此來削弱俄羅斯的戰爭能力。烏克蘭近日才透過無人機對俄羅斯首都莫斯科發動大規模無人機攻擊，造成當地主要煉油廠起火。俄羅斯近期因多座煉油廠接連遭攻擊，傳出正計畫透過海運進口燃料，以因應國內汽油短缺問題。