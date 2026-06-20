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饒慶鈴籲面對出口現實 陸委會啟動調查

沈富雄：民間商業行為不應受政治干預

吳崢澄清：查處針對政治性協議、非全面禁運

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參與「海峽論壇」，並推銷台東鳳梨釋迦，引發陸委會關注。陸委會擬依《兩岸人民關係條例》第33條之1，針對饒慶鈴及赴論壇簽約的農會等民間團體展開查辦。對此，前立法委員沈富雄痛批，政府不應將手伸入民間商業行為，法律並未規定民間不得與對岸簽約，政府若要調查，應針對契約實質內容，而非專門針對農民團體。饒慶鈴表示，台東鳳梨釋迦出口市場九成五以上集中在中港澳，此為必須面對的現實，若不正視恐影響農民生計。然而，陸委會主委邱垂正對此表示，不解為何非要在具統戰意味的平台推銷水果。陸委會強調，將針對赴海峽論壇簽約的農業團體進行了解，檢視其是否違反兩岸條例中有關禁止簽署「政治性協議」的規定。針對政府的調查舉措，沈富雄引用過往台南學甲虱目魚契作的經驗指出，當時即便有兩岸農業契作，農民在選舉時的投票行為並未改變，顯示民眾具備區分經濟利益與政治立場的能力。沈富雄認為，政府不應將手伸入民間商業行為。他質疑，法律並未規定民間不得與對岸簽約，政府若要調查，應針對契約實質內容，而非專門針對農民團體。他更直言，若政府擔心賣產品會影響政治效應，大可直接詢問民眾對相關政治主張的態度，但不應藉此限制農產品正常貿易。面對沈富雄的質疑，民進黨發言人吳崢回應，政府並未禁止台灣水果銷往中國大陸。他說明，陸委會引用的《兩岸人民關係條例》第33條之1，是規範不得簽署涉及「政治性內容」的協議。此次調查的目的，在於釐清相關民間團體所簽署的契約內容，是否逾越法律界線，並非全面禁止農產品交流。沈富雄則反駁認為，政府此舉顯然是擔心相關活動帶來的政治影響，但從過去經驗來看，台灣選民對於經濟與政治的判斷相當理性，政府不必過度反應。